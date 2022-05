¿Puede ser Carlos Alcaraz número uno del mundo esta temporada?

Carlos Alcaraz está siendo el protagonista de la temporada tenística. Campeón de los Masters 1000 de Miami y Madrid, es el jugador que más partidos ha ganado esta temporada. A pesar de darse de baja del torneo de Roma, sus posibilidades de seguir escalando puestos son muy altas.

El año pasado a estas alturas de la temporada Carlos Alcaraz ocupaba el puesto 120 del ranking de la ATP. El sistema de defensa de puntos de este circuito favorece a los tenistas emergentes. Con 4.773 puntos, a Alcaraz le queda mucho camino para llegar a Novak Djokovic, número uno del mundo con 8.260 puntos, pero es factible.

Las cuentas de Alcaraz

Carlos Alcaraz quedó eliminado en tercera ronda de la edición pasada de Roland Garros. En Wimbledon tampoco tuvo suerte, quedándose fuera en segunda ronda. Novak Djokovic tiene que defender su posición de campeón en ambos torneos. Ser cabeza de serie, sumado a sus malos resultados en la temporada de 2021, hace que Alcaraz lo tenga muy fácil para puntuar en los dos Grand Slams. Por el contrario, Djokovic debe igualar sus resultados para no perder puntos.

Con este panorama, todo indica que Carlos Alcaraz seguirá escalando puestos hasta el final del verano. En la gira americana en pista dura también sumaria puntos, ya que en 2021 no disputó el Masters 1000 de Toronto y en el de Cincinnati perdió en primera ronda. El tenista no debería tener preocupaciones hasta el US Open, donde alcanzó los cuartos de final.

Los otros candidatos al número 1

Por delante de Carlos Alcaraz hay otros jugadores que podrían asaltar el número uno. El que más complicado lo tiene es Daniil Medvedev, segunda raqueta del mundo. El tenista no está disputando la gira de tierra batida por una lesión y es uno de los afectados por el veto a los tenistas rusos en Wimbledon. Alexander Zverev, número tres del mundo, podría salir de Roland Garros siendo número uno de hacer un buen papel tanto en Roma como en el Abierto de Francia, si Djokovic no cumple las expectativas. El ganador de Roland Garros sumaría 1.885 puntos a su casillero.