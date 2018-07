Pablo Andújar regresa tras seis meses de lesión: "Siempre he querido volver a sentirme tenista"

El conquense Pablo Andújar, quien llegó a estar situado en el 32 del ránking mundial y que lleva seis meses apartado de la competición por una lesión de codo, ha destacado que afronta con ilusión su participación en la Copa Sevilla porque siempre ha querido volver a sentirse tenista.

"Cuando estás acostumbrado a viajar treinta semanas al año y ejercitarte cada día se nota, pero lo que he hecho en este tiempo han sido cosas que me apetecían: me he sacado el carné del barco y me he ido con mi novia a Israel", destaca el tenista.

"Siempre he querido volver a sentirme tenista, por eso es entonces cuando valoras esas treinta semanas de viaje y te sientes un privilegiado de poder dedicarte a lo que te gusta", apunta Andújar, de 30 años. El tenista tomó la decisión de solucionar de una vez la molestia que tenía en un codo y, por ello, se sometió en primavera a una operación de la que ha estado seis meses de rehabilitación.

El conquense decidió volver a la competición en la LIV Copa Sevilla, torneo del circuito ATP al que acude con una tarjeta de invitado. Andújar recuerda que en la competición sevillana hará seis meses y una semana desde que jugó el último torneo y que "era una fecha perfecta".

"En Sevilla estoy cerca, en España, a gusto, es un buen lugar y un buen momento para empezar", apunta el tenista, quien espera "disfrutar de la competición" porque no puede exigirse "mucho más".

Andújar, que cuenta con veinte participaciones consecutivas en torneos del 'Grand Slam', que posee tres títulos ATP y que durante tres años formó parte del equipo español de Copa Davis, destaca que "volver a competir es lo principal, intentar dar el máximo y mantener siempre la positividad, tratando de aprovechar al máximo cada punto".