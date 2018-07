La nueva polémica de Kyrgios en Shanghái: se deja ganar un punto y se encara con el público

Nick Kyrgios, que se jugaba su presencia en la Copa Masters, se dejó ganar un punto y se encaró con el público tras recibir varios silbidos. Después acabó perdiendo el partido dejándose llevar en el último punto. "No debo nada a los aficionados. Si no les gusta verme pueden irse de la pista", afirmó Kyrgios.

Nick Kyrgios vuelve a protagonizar una nueva polémica, esta vez en el torneo de Shanghái. El tenista australiano se jugaba su presencia en la Copa Masters, pero dice adiós al torneo de Londres tras perder contra Zverev en un bochornoso partido.

Kyrgios se dejó ganar un punto en una acción lamentable: realizó un muy mal saque a propósito y no intentó devolver la bola que le envió el rival. El público no reaccionó bien y le silbó, a lo que el tenista no se quedó callado: se encaró con el público haciendo que el juez de silla le llamara la atención.

Se deja ir en el último punto

A partir del punto, Kyrgios se vino abajo y acabó perdiendo el partido (6-3, 6-1) con un último punto muy polémico: no hizo ningún intento de devolver la bola. Tras el partido, Kyrgios siguió con la polémica: "Los aficionados no saben por lo que estoy pasando, jugué varios partidos muy seguidos. No les debo nada, si no les gusta verme jugar son libres de irse de la pista".

Kyrgios, que ya ha protagonizado gestos polémicos en más de una ocasión, se expone a una nueva sanción de la ATP por reincidencia en su actitud.