Nadal: "Aún siento dolor en la muñeca, pero ya no me limita el juego"

Rafa Nadal pasó a cuarta ronda en el US Open, tras derrotar al ruso Andrey Kuznetsov por 6-1, 6-4 y 6-2. El mallorquín comentó en rueda de prensa que sentía "menos dolor" en la muñeca que fue la causa de su ausencia en Roland Garros.

PASÓ A CUARTA RONDA EN EL US OPEN

Rafa Nadal pasa a cuarta ronda en el US Open / EFE

El tenista español Rafael Nadal, que ya está en cuarta ronda del US Open, afirmó que sentía "cada vez menos dolor" en la muñeca por la que se dio de baja en Roland Garros. "Aún siento algo de dolor, pero ya no me limita el juego", comentó en rueda de prensa tras vencer con facilidad al ruso Andrey Kuznetsov por 6-1, 6-4 y 6-2.

El mallorquín se mostró satisfecho por haber jugado "muy bien" en una vuelta al US Open que le hace "muy feliz". Sobre su nivel de confianza, apuntó que "la victoria siempre ayuda" y que llevaba mucho tiempo esperando verse de nuevo en competición.

El jugador se sintió especialmente orgulloso del juego en el primer set, tras el que tuvo varias pérdidas de servicio que en ningún momento le impidieron mantener sin embargo su posición dominante en el partido. De todo el juego, recordó el globo en el penúltimo punto del partido, una jugada que levantó los aplausos y que dijo recordar haber realizado ya en una ocasión en un partido en Madrid contra Novak Djokovic.

"Pouille será duro"

A propósito de su próximo rival en la siguiente ronda, el francés Lucas Pouille, Nadal destacó que se trata de un "jugador muy joven" y "completo". "Sé que será duro. Jugaré lo mejor que pueda y habrá que prepararse para sufrir y estar lo más concentrado posible", afirmó Nadal.

El tenista español señaló que ha podido jugar contra el francés en el pasado así como estos días en los entrenamientos en Flushing Meadows, aunque no dejó claro si ha extraído información de su juego. "Lo que me pueda servir a mi el entrenamiento también le servirá a él", apuntó. "Lo que está claro es que es un rival muy complicado que juega muy bien al tenis. Ha ganado a Roberto (Bautista) y para ganarle a él hay que tener un nivel alto".

Nadal, que celebró de su habitual forma efusiva todos los juegos y, especialmente, la victoria del final del encuentro, explicó que reencontrarse con el público del US Open en Nueva York "siempre da una energía muy especial". "Esta pista es muy particular y como yo transmito también mucha ilusión y pasión pues nos retroalimentamos", apuntó sobre su experiencia en el Arthur Ashe, la cancha central del torneo.