Garbiñe Muguruza se despide del Masters de Singapur con una victoria ante Kuznetsova

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza ha cerrado este viernes su participación en las Finales de la WTA, que se están disputando en Singapur con las ocho mejores del año, con una gran victoria ante la rusa Svetlana Kuznetsova (3-6, 6-0 y 6-1), ya clasificada para semifinales antes de jugar el tercer encuentro del grupo.

Muguruza, tras las decepcionantes derrotas ante la checa Karolina Pliskova y la polaca Agnieszka Radwanska, dio su mejor versión ante una más relajada Kuznetsova, sobreponiéndose al resultado del primer set y sumar doce de los trece últimos juegos en los dos siguientes parciales.

Victoria para endulzar la eliminación

En el primer set, la rusa demostró su gran estado de forma en este tramo final de la temporada y realizó dos roturas de saque, en el cuarto y en el noveno juego para llevarse el primer parcial, donde también hay que destacar los 13 errores no forzados por la campeona de Roland Garros.

A partir de ahí, la de Moscú, ya primera del Grupo Blanco también, empezó a reservar energías y la de Caracas no lo desaprovechó. Así, asentó más su tenis, bajó su número de errores no forzados y encontró la motivación para no despedirse con amargura.

Fin a una temporada irregular

De este modo, Muguruza encadenó diez juegos seguidos para forzar el tercer y definitivo parcial y dejarlo prácticamente encarrilado. La hispano-venezolana no desperdició en esta ocasión su ventaja y Kuznetsova simplemente aceleró para evitar otro 'rosco'.

La victoria pone fin a la campaña de la campeona de Roland Garros, marcada por el éxito en París y por su irregularidad desde entonces. Ahora, Muguruza se centrará en recuperarse al cien por cien de su maltrecho tobillo.