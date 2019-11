El enfado de Nadal con un periodista que le preguntó por su mujer: "¿En serio me preguntas esto?"

El periodista preguntó a Nadal si su rendimiento irregular en la pista ante Zverev tenía algo que ver con su reciente matrimonio con Xisca Perelló.

El tenista no dio crédito y se mostró molesto al preguntarle al periodista si se trataba de una cuestión seria o simplemente era una broma, a lo que el reportero contestó que era en serio.

Rafa Nadal mostró claramente su malestar al contestarle que le sorprendía la pregunta porque había estado con la misma mujer desde hacía 15 años y tenía una vida "muy estable y normal".

"No importa si tienes un anillo en el dedo o no. Por lo menos personalmente. Soy un chico normal", dijo.

El mallorquín intentó responderle de la manera más educada posible, pero acabó estallando y pidiendo que se pasara a las preguntas en español: "Vale, pasamos al castellano, porque eso es una mierda. Muchas gracias".

Así fue la conversación entre el periodista y Rafa Nadal

Periodista - Esta noche has estado jugando corto muchas veces. No sé por qué, porque no estás acostumbrado a hacer eso. Me gustaría saber... para mucha gente, el matrimonio es algo muy importante que te distrae antes, durante y después de casarte. Me gustaría saber si de alguna manera tu concentración en el tenis ha sido algo diferente incluso habiendo estado saliendo con la misma chica durante tantos años.

Nadal - Honestamente, ¿me estás preguntando esto? ¿Es una pregunta seria o una broma? ¿Es en serio?

Periodista - Es serio. No es algo que...

Nadal - OK. Me sorprende, es una gran sorpresa para mí que me preguntes esto después de haber estado con la misma mujer 15 años teniendo una vida muy estable y normal. No importa si pones un anillo en un dedo o no. No importa si tienes un anillo en el dedo o no. Por lo menos personalmente. Soy un chico normal. A lo mejor para tí... ¿cuántos años llevas casado?

Periodista - 30 años casado este año.

Nadal - ¿Y antes? Ah, quizás antes no estabas seguro. Por eso es (sonríe). Vale, pasamos al castellano, porque eso es una mierda. Muchas gracias

Vídeo del momento en la rueda de prensa