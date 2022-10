Alcaraz pierde en su primer partido como número 1 mundial

Goffín, en el cuadro final como 'afortunado perdedor' de la previa y número 66 de la lista ATP, supo aguantar la presión e imponer su tenis ante el juego errático del murciano.

En el primer set las cosas comenzaron bien para Alcaraz que rompió el saque de Goffin en el tercer juego (2-1) para a continuación perder el suyo e igualar la contienda. En el sexto juego Alcaraz volvió a perder su turno de saque y comenzó a 'remar' hasta conseguir la igualada a 5 con rotura del servicio de Goffin en el noveno juego. Cuando todo parecía encaminado, el número 1 perdió con claridad su servicio en el duodécimo juego y el primer set por 7-5.

En la segunda manga, Alcaraz volvió a complicarse la vida al perder su servicio en el segundo juego. En el tercero llegó a tener hasta tres puntos de rotura, pero Goffin acabó anotándose el 3-0. Con esta ventaja, el belga supo aguantar los nervios y esperar los fallos del español, que perdió otro servicio en el sexto juego (5-1).

Alcaraz no tiró la toalla y luchó hasta el final; rompió el saque de Goffin en el siguiente (5-2), pero el belga no desaprovechó la oportunidad y ganó por 6-3. La primera defensa como número 1 del mundo de Alcaraz no fue todo lo buena que hubiera deseado el jugador español.