Alcaraz cae en su primer asalto de París

No atraviesa un buen momento el murciano, muy impreciso en la pista cubierta de la capital francesa, a merced de un jugador que vive el mejor momento de su carrera, como atestiguan los cuartos de final que alcanzó en Wimbledon y la final que jugó en Chengdu.

Es la primera vez en la temporada que pierde en un torneo su primer partido y ya solo Djokovic puede decir que ha ganado todos sus debuts este año. Con esta derrota, sus opciones de acabar número 1 quedan en manos del serbio, que este miércoles se estrenará contra el argentino Tomás Martín Etchevarry.

Defiende más puntos el serbio y queda todavía por delante el Masters de Turín que reúne a los ocho mejores de la temporada, pero Alcaraz ha hipotecado buena parte de sus opciones de terminar en lo más alto del ránking.

Un regreso impreciso de Alcaraz

El partido estuvo lleno de imprecisiones en ambos lados, pero fue el ruso el que dictaba el ritmo, agresivo con el saque, confiado cuando le entraban los primeros, marcando el impás al que el español se sumaba incómodo, a contracorriente, incapaz de romper esa cadencia.

Los últimos resultados ya habían hecho saltar las alarmas para Alcaraz y los peores augurios se confirmaron en un partido que, sobre el papel, debía ganar, pero en el que no fue capaz de dejar su impronta. El ruso jugaba a la lotería y Alcaraz apenas era capaz de responder a sus andanadas, muy fallón.

Alcaraz se olvida del número 1

"Después de esta derrota no tengo opciones, todas las que tenía para acabar número 1 al final del año se han ido. No vamos a pensar eso, creo que oportunidades hay cero", dijo Alcaraz, visiblemente tocado por la derrota en un torneo al que llegaba con altas expectativas.

Alcaraz, que descartó haberse resentido de los problemas físicos que le llevaron a perderse la pasada semana el torneo de Basilea, dijo estar "decepcionado con el nivel" que tuvo y reconoció que se esperaba "dar más en la pista".

El español atribuyó su mal partido "a lo mental", consideró que su nivel de juego fue "decente" pero que no supo aprovechar las pocas oportunidades que le dio un rival que "no tuvo bajones. Mi tenis precisa de un nivel físico alto, pero de movilidad, de rapidez, me ha faltado mucho. Me he sentido lento", afirmó.

Alcaraz aseguró que todavía tiene tiempo de preparar en buenas condiciones el Masters de Turín, aunque ahora le cuesta pensar en ello. "Quedan muchos días de entrenamiento para llegar al nivel que quiero, pero ahora no tengo el ánimo para hablar de eso. Tras esta derrota tengo que tomar algo de distancia antes de hablar del futuro y de lo que tengo que hacer", aseguró.