Alcaraz abandona el Abierto de Río de Janeiro tras torcerse el tobillo

Carlos Alcaraz, número dos del mundo y primer favorito, ha tenido que abandonar el Abierto de Río de Janeiro cuando disputaba su primer partido en el único torneo ATP 500 de Sudamérica tras torcerse el tobillo derecho en el segundo punto del duelo con el brasileño Thiago Monteiro.

El valenciano sufrió una visible torsión en el tobillo derecho cuando realizaba un desplazamiento lateral, cayó al suelo en la pista de tierra batida y tardó en levantarse.

Con claros gestos de preocupación, el vigente campeón de Wimbledon caminó hasta el banquillo, pidió atención médica e intentó continuar con el partido. Sin embargo, con claras muestras de dolor y una visible hinchazón, terminó abandonando el partido cuando empataba por 1-1.

Se someterá a pruebas para ver la gravedad de la lesión

A pesar de la preocupante torsión de tobillo, no parece tan grave como se temió en un primer momento. "Mañana me someteré a pruebas de imagen para ver qué sale, pero tanto mi fisio como el de la ATP creen que no es algo serio", ha afirmado el valenciano de 20 años y vigente campeón de Wimbledon en una rueda de prensa que ha ofrecido tras su abandono en el torneo brasileño.

El tenista ha agregado que, dependiendo de los resultados de los exámenes a los que será sometido hoy miércoles en Río de Janeiro, decidirá sus pasos en la actual temporada, pero que por ahora no puede descartar ningún torneo.

"Al final el tobillo aún está caliente. Tiene que enfriarse y tengo que ver las sensaciones para definir mis siguientes movimientos. Tengo que esperar lo que sale en las imágenes y, a partir de ahí, tomar un rumbo u otro", ha asegurado el exnúmero uno del mundo al descartar cualquier decisión precipitada.

Su despedida se ha producido después de que su partido se retrasase más de dos horas debido a la llovizna que cayó sobre el Jockey Club Brasileño y que atrasó toda la segunda jornada del torneo.

Alcaraz, la mayor atracción del Abierto de Río

Alcaraz era la mayor atracción de Río de Janeiro tras haber sido el campeón del torneo en 2022 y finalista en 2023, cuando cayó en la final con el británico Cameron Norrie tras igualmente haberse quejado de una lesión.

El tenista esperaba comenzar a encaminar su regreso al primer lugar de la clasificación mundial en Río, ya que le pisa los talones a Novak Djokovic, tras haber llegado hasta cuartos en el Abierto de Australia este año y hasta semifinales en el Abierto de Buenos Aires.

La décima edición del Abierto de Río de Janeiro se disputa hasta el próximo domingo en las canchas de tierra batida del Jockey Club Brasileño y concede un premio de 392.775 dólares al vencedor.