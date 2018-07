Simeone: "Torres tendrá que esforzarse y mostrar todo lo bueno que tiene"

"Contento porque seguimos recuperando sentido de pertenencia y sobre todo seguimos mejorando con las características que tiene Fernando para poder colaborar con el equipo en consecuencia del objetivo común del club. Es una llegada importante y un momento bonito para él", valoró en rueda de prensa tras el entrenamiento.

"Viene a un equipo que está trabajado, que lleva muchos años trabajando juntos, y necesitamos solamente que nos dé una mano con toda su ilusión, todo su esfuerzo, todo su talento y toda su pasión. A partir de eso, no queremos más. Simplemente pensamos en el futbolista y por eso hemos hablado bastante con Miguel (Ángel Gil Marín), Caminero, Andrea Berta y Enrique (Cerezo)", continuó.

"Considero que va a sumar para una plantilla que es muy competitiva. Obviamente, él tendrá que esforzarse y mostrar todo lo bueno que tiene para poder competir con Raúl Jiménez, Raúl García, Mandzukic y Griezmann y eso nos va a hacer mejor a todos", añadió el técnico en una conferencia de prensa en la que seis de las ocho preguntas de los medios de comunicación fueron sobre Torres.

"Torres viene para dar una profundidad que posiblemente no teníamos solo con Mandzukic. Ahora con Fernando nos puede dar la variante de jugar con distintas formas de poder atacar. Aparte, creo que puede combinar bien con cualquiera de los cuatro que están arriba más Raúl, que entra y sale, y esperemos que el equipo rinda". Simeone remarcó que para él la importancia del fichaje de Torres ha sido sólo "deportiva". "En ningún momento me imagino una situación diferente, porque no tengo compromiso con nadie y de la misma manera que Diego Ribas el año pasado era una necesidad absoluta para que vuelva e hicimos toda la fuerza para que pudiera volver, después no pudo acoplarse ni rendir en el nivel que creíamos para poder jugar como nos imaginábamos", recordó.

"Yo siempre pienso en el futbolista. Ojalá que Fernando nos pueda dar todo lo que tiene y sobre todo compita, porque tenemos a Raúl, a Jiménez, a Mandzukic, a Griezmann... muchos chicos que la competencia va a ser buena y, si la competencia es buena internamente, vamos a salir todos beneficiados", recalcó. "En fútbol, como la política y la religión, es amplio como muchas cosas que la gente puede opinar y hablar. Después, los hechos son los que mandan y acá no hay nada más importante que esperar que todo el trabajo que nos imaginamos que nos puede dar él como futbolista beneficie al equipo. Lo único que me importa es eso", explicó.

"Y creemos que con estos cuatro delanteros que tenemos arriba, más Raúl García que entra y sale en esa posición, somos muy competitivos. Ojalá todo lo bueno que nos imaginamos él lo pueda mostrar. Está con mucha ilusión y con muchas ganas. No tengo apuro de nada, porque el equipo lo tenemos. No llega como un salvador. No llega como un jugador que tiene que mostrar más de lo que le pedimos para que el equipo siga respondiendo", advirtió.

Simeone ve "bien" a Torres. "Está entrenando bien, está trabajando bien y en consecuencia de lo que veamos posteriormente cuando esté disponible pensaremos en él o no", explicó el técnico, que no podrá contar con el delantero para un partido oficial hasta el próximo 5 de enero, cuando se hará efectiva la cesión hasta 2016. En esa situación, el 7 de este mes, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Real Madrid en el estadio Vicente Calderón, podría significar el debut de su vuelta al club rojiblanco. "No estamos pensando en el Madrid ni estoy pensando en Torres para el partido del miércoles todavía", afirmó.