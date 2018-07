Simeone: "Necesitamos entender cómo atacar al Barcelona"

"La clave va a ser interpretar bien cómo atacar y por donde atacar. Si logramos llevar el partido para el lugar donde nosotros queremos y atacar por el lugar donde queremos, tienes opciones. Más allá de la basculación, la recuperación, el ordenarnos y todo ese tipo de situaciones que son clave cuando juegas con equipos de las características individuales que tiene el Barcelona, necesitamos entender cómo atacar. Y si lo hacemos vamos a tener opciones", dijo.

"Estoy convencido de que los espacios son para aprovechar y a mejor recuperes el balón vas a estar más cerca del arco. Está claro que no me interesa absolutamente ganar en posesión, porque no es determinante para ganar el partido, pero sí es importante. Lo bueno será en esa parcela que tengamos de posesión atacar bien, que de eso se trata", afirmó ante medio centenar de trabajadores de los medios de comunicación durante la rueda de prensa en Majadahonda.

En esa idea, que también trasladó al terreno de juego en sus ensayos con el posible once, en el que podría asociar de inicio a jugadores de perfil ofensivo como Koke Resurrección, Mario Mandzukic, Fernando Torres, Antoine Griezmann y Arda Turan, planea el técnico argentino la visita de este miércoles al Camp Nou.

Allí perdió 3-1 en su última visita, hace diez días. "Hay que empezar mejor el partido, sobre todo creo que el arranque no había sido bueno, no logramos jugar con la intensidad y sobre todo con la presión que solemos hacer y ante el Barcelona, que lo hizo muy bien sobre todo la primera media hora, tuvimos complicaciones", "Tenemos enfrente a un grandísimo rival que posiblemente en el último partido, al menos el último que jugaron contra nosotros, sobre todo Neymar y Messi ocuparon una posición diferente a lo que solían hacer en otros partidos, que venían más por dentro, sobre todo Messi, y se juntaba más con Luis Suárez", recordó.

"Pero este partido anterior tuvieron más estabilidad y equilibrio en el formato. Eso hacía que ante una muy buena precisión e intensidad que tuvieron en la primera parte del partido, en las basculaciones nuestras nos costaba llegar rápido a la tenencia de pelota en las bandas, así que hablamos de esto y de buscarle alguna vuelta para ver si podemos mejorar si es que juegan así y tener al menos una variante para intentar mejorar lo que hicimos ese día". Enfrente, según remarcó Simeone, estará el "mejor Barcelona de este último tiempo".

"Creo que han tenido sobre todo un cambio en la dinámica de presión. Valoro mucho cómo han mejorado después de la pérdida de la pelota. Es una fase determinante para ellos porque tienen mucha gente ofensivamente y el reaccionar rápido a la pérdida de la pelota no te da muchas posibilidades de salida", recalcó. "Está claro que no analizo un resultado en fin, porque sabemos que son 90 minutos muy duros, pero sí saber que cada minuto que pase en el juego va a ser importante de cara al segundo partido", añadió el técnico, en la tarea de contrarrestar ya en tres partidos en dos semanas, cuatro con el de mañana, el potencial ofensivo de Real Madrid y Barcelona.

"Estamos intentando en esta última década todos los equipos luchando cómo lograrlo. Ha costado mucho. A nosotros el año pasado nos ha ido bastante bien o muy bien, pero no es fácil porque las características tanto de los jugadores del Madrid como del Barcelona son extraordinarias", explicó. "Quizá unos mucho más potentes sobre los espacios, los del Madrid, y los del Barcelona mucho más peligrosos en los espacios cortos, o sea que cuando vives más cerca de tu portería con el Barcelona tienes más riesgos porque logran combinar y tener triangulaciones que te sorprenden día tras día por cómo combinan y a la velocidad que combinan. En cambio, los futbolistas del Madrid, más allá de tener esta virtud, también poseen la de los espacios".



El miércoles se encontrará con un Barcelona ya recuperado de la crisis de hace diez días. "Es el fútbol, donde las críticas viajan según los resultados. Y a mayor transcendencia de las entidades cualquier resultado medianamente negativo produce este tipo de crítica", dijo. "Es lógico. Creo que la gente que trabaja en los equipos importantes sabe que vive bajo esta responsabilidad. El Barcelona tiene grandes futbolistas. Cuando uno tiene grandes futbolistas siempre está en situación de mostrar rápidamente las cosas que por ahí en un partido no se vieron y al siguiente sí se vieron", añadió.