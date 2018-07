Simeone: "A falta de horas para el partido, lo más importante es ser terceros"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este viernes que su equipo no tiene "otra cosa en la cabeza" que el partido de mañana contra el Deportivo de La Coruña, sin mirar al derbi de la Liga de Campeones, ya que "de acá al miércoles pueden pasar mil cosas".

"Nosotros jugamos mañana en La Coruña y entiendo sus necesidades (en referencia a la prensa), pero entiendan las nuestras de pensar que mañana tenemos que hacer un buen partido y, sobre todo, estar fuertes para jugar con un rival que tiene necesidades, las mismas que nosotros desde otro lugar. No tenemos otra cosa en la cabeza que el partido de mañana", aseguró tras el entrenamiento en Majadahonda. "Creo que es lógico que la ansiedad y el entusiasmo que genera el partido del próximo miércoles (la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu) los lleve a muchos que no están donde estamos nosotros a valorar esto, pero nosotros estamos en el lugar que nos toca", explicó.

"Ya nos pasó en la Liga Europa en el primer semestre nuestro, después en la Copa del Rey, en el segundo año, y la Liga, que salimos terceros y más tarde en la Liga y la Liga de Campeones, que todos los partidos eran determinantes. No interpreto otra manera de vivir este juego que tomar el partido que viene con la importancia que tiene. De acá al miércoles que viene pueden pasar mil cosas en la vida", recalcó el técnico sobre la proximidad del derbi.

Simeone, que consideró que "hoy, a falta de horas para el partido", es más importante ser tercero en la Liga que lograr la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones, remarcó que el encuentro en Riazor es "clave" para ese objetivo, "porque es el próximo" y su equipo tiene "la necesidad de competir" como lo está haciendo "con Valencia y Sevilla de una manera extraordinaria" por la tercera posición de la tabla y las plazas de Champions.

"El otro día mirábamos y creo que la primera temporada nuestra, el Valencia se clasificó con 62 puntos. Y hoy tenemos 66. Entonces, está duro. Va a estar lindo. Hay una lucha muy buena. El Sevilla se lo ve, cambia futbolistas, juegan chicos nuevos, el equipo responde, gana en Europa, en Liga, pierde 2-0 y remonta un resultado", repasó.

"Y el Valencia tiene futbolistas fantásticos con una gran responsabilidad, porque no ha jugado ninguna competencia en Europa y es el que, al no jugar ninguna competencia, tendría que haber aprovechado mejor esta situación. Está en un nivel muy bueno, con grandes futbolistas y corriendo en esta competencia fuerte", añadió. "Nosotros no podemos bajar la guardia, porque va a estar muy lindo entre los tres a ver quién termina este torneo tercero", prosiguió Simeone, que advirtió de la dificultad del duelo de este sábado en La Coruña contra un Deportivo que, "con la llegada de Víctor, se le vio un equipo valiente" ante la Real Sociedad.

"Sobre todo desde el parado, con mucho orden defensivo, con muy buena llegada de segunda línea de Cavaleiro, Lucas... Oriol es una referencia importante por su juego aéreo, tienen gente con experiencia defensivamente y me parece que el otro día hicieron un partido muy bueno. Sobre todo la primera media hora de San Sebastián fue de un grandísimo nivel y después recuperar el partido estando perdiendo les habrá dado energía y fuerzas", declaró. "Para mañana, un partido de los clásicos que un equipo juega cuando está peleando por no descender, con mucho entusiasmo, energía y competencia y nos va a exigir a nosotros estar en nuestro mejor nivel", agregó Simeone, "con alguna duda" en el once que alineará este sábado en Riazor, según apuntó en conferencia de prensa.

El encuentro viene marcado por la reyerta entre ultras ocurrida en las proximidades del Vicente Calderón en el partido de la primera vuelta entre ambos equipos y que causó la muerte de un hincha del club gallego, el pasado 30 de noviembre.

"Nos centramos más que nada en el partido. Entendemos la necesidad de hablar de distintos temas que nosotros no podemos manejar y no tenemos posibilidad de resolver. Nosotros vamos a centrarnos solamente en el juego, intentando hacer un partido importante y sobre todo entendiendo que al Deportivo se le vio mucho mejor en San Sebastián con un 4-4-2 bastante ordenado, prolijo y buena salida de mitad de cancha hacia adelante. Nos centramos más que nada en el fútbol", explicó el técnico.

Y, preguntado por el ambiente que se encontrará su equipo en Riazor por ese motivo, Simeone insistió: "Nos centramos en el fútbol y, como nos centramos en el fútbol más allá de lo que ustedes pueden comentar y hablar, a nosotros lo que nos interesa es lo que pase dentro del terreno de juego, que es lo que podemos resolver y lo que tenemos que resolver. Todo lo otro que es externo, más allá de que estemos participando, no tenemos influencia y como no tenemos influencia para alguna decisión no tiene sentido opinar"