Shevchenko podría estar preparando su asalto al Milan para después de la Eurocopa

"Conocemos su estrecha relación con Paolo Maldini. Pero ahora Shevchenko está concentrado en preparar a la selección ucraniana para la Eurocopa", dijo Igor Tsigani, comentarista deportivo ucraniano.

Destacó que los italianos ya han decidido que el actual técnico, Stefano Pioli, no seguirá al final de temporada, pero el periodista advierte que Shevchenko tiene más de una novia. "Por eso suena la candidatura de Shevchenko. Pero puedo decir que

no sólo el Milan piensa en Shevchenko como su entrenador. Está en la cartera de varios clubes. El Milan es uno de ellos. Andréi lo ha hecho muy bien con la selección ucraniana", explica.

Por su parte, Yevgueni Levchenko, compañero de Shevchenko en la selección, pronosticó que Shechenko no dejará tirado al equipo nacional ahora, pero, sea como sea, en el futuro no compaginará ambos cargos. "No puedo imaginarme a Shevchenko rechazando al Milán. Sé que por parte del equipo italiano habrá garantías y grandes inversiones económicas. Estoy seguro de que en el caso de recibir una buena oferta, dejará la selección tras la Eurocopa. El Milan debe jugar al máximo nivel. Andréi está cogiendo experiencia para trabajar en un gran club", señaló a la prensa local.

Destacó que la Federación Ucraniana está muy contenta con el crecimiento de algunos futbolistas bajo Shevchenko y las variedades tácticas que manejó durante la fase de clasificación, y que tendrá "carta blanca" en el futuro, a no ser que en la Eurocopa ocurra una catástrofe.

"Estoy convencido de que Shevchenko no es tan tonto como para abandonar ahora la selección de Ucrania. Ya que nunca se lo perdonarían. Andréi está llevando una carrera muy inteligente, sin hacer promesas gratuitas. No puedo imaginar que Shevchenko se vaya ahora. Sería una traición hacia los chicos, la selección y el país", apuntó.

Con respecto al fracaso de entrenadores que antaño fueron leyenda en sus clubes como Seedorf en el Milán, Blokhin en el Dinamo o Ole Gunnar Solskjaer en el Manchester United, aludió a otros ejemplos a seguir. "Hay otros ejemplos que dicen lo contrario. Por ejemplo, Zinedine Zidane en el Real Madrid", señaló.

Shevchenko, Balón de Oro en 2004, labró su fama de goleador en el Dinamo Kiev (1994-1999), adonde regresaría diez años después para retirarse en 2012. Jugó en el Milan de 1999 a 2006 ganando la Serie A y la Liga de Campeones, y, después de militar dos años en el Chelsea, regresó con el equipo Rossoneri en la temporada 2008-09.

Discípulo aventajado del legendario Valeri Lobanovski, asumió en 2016 las riendas de la selección ucraniana, a la que no pudo llevar al Mundial de Rusia, pero sí a la Eurocopa 2020 por delante de la Portugal de Cristiano Ronaldo.