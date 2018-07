El Sevilla derrota al Athletic y sigue en la busca de los puestos Champions

El Sevilla no para de sumar de tres en tres y ahora ha sido el Athletic el que ha caído en sus redes. Los hispalenses no dieron opción a los vascos y gracias a los tantos de Aleix Vidal y de Bacca. La peor noticia para los bilbaínos es la lesión de rodilla de Iker Muniain.

El Sevilla sigue intratable en su comparecencias como local y mantiene las aspiraciones de optar a la cuarta plaza de la tabla tras un triunfo por 2-0 que fraguó en la primera fase del choque, ante un Athletic Club que se frena en seco en su inmaculada racha de cinco victorias consecutivas. Al conjunto sevillano le valió con dos zarpazos iniciales para poner ventaja suficiente ante un rival que lo intentó, sobre todo en la segunda mitad, pero que no pudo ante la seriedad defensiva local y la falta de claridad en sus ataques.



El recurso hispalense del juego directo desde pitido inicial creó muchos problemas en el área que defendió el meta Gorka Iraizoz y a los dos minutos un buen pase del argentino Éver Banega a Vicente Iborra le puso en el primer aprieto. Al minuto siguiente otra buena jugada local iniciada por el internacional argentino, en su mejor momento del curso, acabó con el pase del lateral izquierdo francés Benoit Tremuolinas a Aleix Vidal y éste, muy astuto, puso el 1-0 tras un autopase.



Los del técnico guipuzcoano siguieron con intensidad en busca de la meta vizcaína y el nuevo internacional Vitolo'hizo trabajar a Iraizoz tras pase del central argentino Nico Pareja, para después ser el centrocampista polaco Gregory Krychowiak el que cabeceó con intención. Cuando los visitantes parecieron sacudirse el acoso rival con un par de aproximaciones de Iñaki Williams, apareció otra vez Banega para combinar con Aleix Vida e Iborra y acabar la jugada con un efectivo golpeo del colombiano Carlos Bacca, quien sumó su decimoséptimo tanto en lo que va de torneo.



El 2-0 a los veintiún minutos propició que el Sevilla relajara algo su presión y que el Athletic empezara a ver mejor la fórmula para acercarse al portero Sergio Rico. El exbético Beñat Etxebarria quiso desde el centro del campo organizar el juego de los suyos y rebasada la media hora el goleador Aritz Aduriz, que reaparecía tras una lesión, estuvo cerca de acortar distancias, aunque los problemas no acabaron para los visitantes, pues a los cuarenta minutos se lesionó Iker Muniain, que sufre una 'entorsis' en la rodilla izquierda.



El delantero se dolió mucho en el muslo izquierdo en una jugada en la que intentó el remate a puerta y quedó tendido fuera del terreno y ya no volvió a salir, por lo que fue sustituido por Andoni Iraola. Los de Valverde, como en la fase final de la primera parte, quisieron tener el control del balón ante un adversario que pareció dejarse controlar para salir al contragolpe, otra de las armas que maneja, y así Vitolo e Iborra acabaron por los suelos dentro del área bilbaína en jugadas en las que se reclamó penalti que el colegiado catalán Alfonso Álvarez Izquierdo no consideró.



El Athletic, pese a que cada vez acrecentó más su dominio, vio cómo pasaron los minutos sin encontrar ese tanto que le metiera de lleno en el partido ante un conjunto andaluz al que no le importó defender para volver a sumar otros tres puntos.