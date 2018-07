Rose jugó a lo 'MVP' y ganaron los Bulls mientras que Gasol aportó un doble-doble

El base estrella Derrick Rose tuvo que esperar tres años antes de volver a la competición de la fase final y la espera no le impidió hacerlo por la puerta grande después de ser la figura que guió a los Bulls de Chicago al triunfo de 103-91 ante los Bucks de Milwaukee en el primer partido de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Este.

Rose fue el segundo máximo encestador de los Bulls al conseguir 23 puntos y siete asistencias, además de convertirse en el jugador clave cuando el equipo de Chicago estableció la ventaja decisiva al concluir la primera parte con parcial de 60-51.

El base titular de los Bulls, aunque siguió con la restricción de los minutos que puede disputar en cada partido, aprovechó los 27 que salió a la pista del United Center y anotó 9 de 16 tiros de campo, incluidos 3 de 7 triples, y 2-2 desde la línea de personal. Rose no mostró ningún tipo de temor a la hora de hacer las penetraciones a canasta al comienzo del partido y decidirse por los triples en la segunda parte cuando y los aficionados que llenaron las gradas del campo comenzaron a corear el tradicional "!M-V-P! !M-V-P!".

El jugador franquicia de los Bulls mostró su condición de estrella y se olvido de la grave lesión de ligamentos que sufrió en la rodilla derecha en el partido inaugural de la primera ronda de los playofss del 2012 que disputaron contra los Sixers de Filadelfia.

No tuvo presencia en el juego interior de los Bulls al concluir el partido sin rebotes, pero recuperó dos balones, perdió cuatro, y puso un tapón. "Nunca pienso en el pasado siempre me concentro en lo que tengo que hacer cuando estoy en el campo y en todo momento me sentí muy bien y seguro junto al resto de los compañeros", declaró Rose. "Todavía no estoy al ciento por ciento en cuanto a la forma física, pero si en cuanto al ritmo del juego".

El ala-pívot español Pau Gasol surgió como el líder indiscutible en el juego interior de los Bulls al aportar un doble-doble de 10 puntos y 13 rebotes. Gasol, que jugó 36 minutos, anotó 5 de 17 tiros de campo, falló tres intentos de triples, y no fue a la línea de personal. Pero en la labor defensiva, el jugador de Sant Boi capturó 12 rebotes bajo el aro de los Bulls, puso cuatro tapones y repartió cuatro asistencias. Junto a la labor defensiva clave de Gasol, los Bulls también tuvieron la aportación del pívot Joakim Noah que logró 11 rebotes, cuatro asistencias, tres recuperaciones de balón, y puso un tapón.