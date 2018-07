Raúl: "Casillas y Ramos representan hoy el señorío del Madrid"

Raúl González Blanco, símbolo del Real Madrid en las últimas dos décadas y ahora en el New York Cosmos, considera que el "señorío" del club madridista actualmente lo representan Sergio Ramos e Iker Casillas, a la vez que huye del término "Galáctico" y dice no importarle no haber ganado el "Balón de Oro".

"(Señorío) Creo que está bien representado por los actuales capitanes del equipo: Sergio Ramos y Casillas. Pero no están solos, muchos extranjeros que llevan tiempo en el club saben bien qué es lo que significa", dice Raúl, en una entrevista que saldrá en los próximos días tanto en la revista española Panenka como en la francesa So Foot, y cuyo contenido ha sido facilitado.

Raúl, asimismo, no duda en explicar el significado que, en su opinión, tiene el término "señorío del Real Madrid": "Es la idea del 'fair play', saber ganar y saber perder respetando siempre al adversario. Al final, el fútbol no es más que un deporte".

"Algunas veces pierdes habiendo dado el máximo y otras veces ganas con mucha suerte. Señorío significa que no hay que pavonearse cuando las cosas van bien. Igual que no hay que perder la cabeza cuando van mal. esto requiere mucha fortaleza emocional, porque millones de personas observan permanentemente al Real Madrid. La clave es ser normal. Es lo que yo intenté durante todos esos años en el Bernabéu", añade.

Raúl, que siempre declaró que uno de sus modelos a seguir fue el defensa italiano Paolo Maldini ("ha sido un referente para mí, un modelo de elegancia, tanto en las victorias como en las derrotas"), también aconseja a los jóvenes jugadores que "se fijaran en Xavi e Iniesta, en su manera de tratar el balón" y "que respetan a los demás".

Tampoco duda en halagar a su excompañero madridista Sergio Ramos, del que dice que "es un jugador que, actualmente, lleva al Real Madrid sobre sus espaldas": "Tiene la personalidad, la energía, el impacto y un físico extraordinario. Es, realmente, muy bueno".

Al igual que aconteció con Paolo Maldini ("si no lo ha ganado es únicamente porque era defensa"), Raúl tampoco supo lo que era probar la mieles de haber sido elegido "Balón de Oro" del Fútbol Europeo, estando muy cerca de lograrlo en el año 2000 (fue segundo): "No comprendo el concepto de jugador mediático ni las palancas que hay que accionar para ser Balón de Oro".

"He dedicado toda mi vida a hacer lo que amo: jugar al fútbol. Una vez fui segundo en las votaciones del Balón de Oro, otra vez quedé tercero... ¿Que podría habérmelo llevado? Puede ser que sí. Eso no se puede saber. A decir la verdad, no me importa.......Lo único claro es que mientras esté Messi y Cristiano, ellos se lo van a seguir intercambiando", considera.

En unos años de su etapa en el Real Madrid (1994-2010), con la llegada de jugadores como Figo, Ronaldo Nazario, Zidane o Beckham de la mano del presidente Florentino Pérez, se acuñó el término de "Galáctico" para definir al equipo madridista. Algo de lo que huye."No comprendo bien el significado de 'galácticos'. Para mí, no quiere decir nada, Es un término que no me gusta.... me gusta el fútbol puro y el concepto de los 'galácticos' no forma parte del fútbol, es otra cosa", afirma.

Sobre un posible futuro como entrenador, apunta: "No estoy seguro de querer serlo... si soy entrenador haré participes a mis jugadores de mis ganas de divertir al público con buen fútbol... no estaré muy lejos de la filosofía de Jorge Valdano o Vicente del Bosque".