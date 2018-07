Ramos: "El Real Madrid es el equipo de Dios y del mundo"

A pesar de que aún no está clara su participación en la final del Mundial de Clubes, Sergio Ramos ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro ante San Lorenzo. El cuadro argentino es el reconocido equipo del Papa Francisco, pero el andaluz no tiene 'miedo' a una posible ayuda divida de su santidad, y es que para el central el Real Madrid es más que el conjunto del Papa.



Para Ramos, el Madrid es el equipo de "Dios": "Soy cristiano y también creo, pero en fútbol no suele servir de mucho. San Lorenzo será el equipo del Papa, pero el Real Madrid es el de Dios y el del mundo. En semifinales nos sorprendió el calor de la afición. Parecíamos que estábamos en casa".



El zaguero todavía no sabe si podrá jugar en la finalísima: "No corro riesgo grande si juego. La sensación de estos días ha sido buena y hay que valorar cómo me encuentre. Hay que ir paso a paso y partido a partido, es una final que no he tenido oportunidad de jugar nunca y es una motivación mayor".