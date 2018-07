Rafa Nadal: "Necesito llevar mi tenis al nivel más alto para tener oportunidades"

Rafael Nadal, número 3 del mundo, considera que a sus 28 años y tras superar algunas lesiones, necesita llevar su tenis y nivel físico "al nivel más alto" para tener oportunidades reales de competir en los grandes torneos.

El tenista español se siente muy contento de haber vuelto al circuito después de "una segunda parte de la pasada temporada muy dura" y afronta con optimismo el inicio de la temporada en tierra batida, que tratará de coronar con su décimo Roland Garros, lo que supondría un récord en una prueba del Grand Slam. Así lo manifiesta Nadal en una entrevista en Eurosport, donde habla de su estado actual y sus previsiones para la presente temporada, en la que ya ha estrenado su casillero con el triunfo en Buenos Aires.

"Estoy en un momento de mi carrera en el que necesito llevar mi tenis y mi físico al nivel más alto para tener oportunidades reales de competir por todas esas cosas de nuevo", afirma. Nadal admite que, "obviamente" no se siente como cuando tenía 19 años, considera difícil "analizar el momento cuando regresas de lesiones".

"Los comienzos son complicados y no te sientes con tanta confianza como cuando llevas jugando seis meses. Estoy sintiéndome un poco más cansado de lo habitual al principio, pero empiezo a ir mejor si no tengo problemas físicos y esto es lo más importante. Si puedo competir de seguidos unos meses, espero estar al 100 por ciento de nuevo", comenta en la entrevista.

El exnúmero uno mundial afirma sentirse con fuerzas de volver a su mejor versión, pero no olvida que hay vida detrás del tenis. "Quiero seguir jugando, por eso estoy aquí. Después de todas las lesiones que he tenido en mi carrera me mantengo positivo con las buenas cosas que me han pasado durante mucho tiempo. Tengo motivación para estar aquí. El tenis ha sido y sigue siendo una de las partes más importantes de mi vida. Mentiría si dijera que no soy feliz cuando no juego porque cuando estoy en casa soy feliz con mi familia y mis amigos haciendo otras cosas".

Sobre la posibilidad de acercarse a los 17 Grand Slams del suizo Roger Federer y superar sus 14 grandes títulos, Nadal no mostró una especial preocupación por ello, aunque luchará para alcanzar su número 15, lo que le permitiría superar al estadounidense Pete Sampras. "Ahora tengo 14 y voy a tratar de superar a Sampras dando lo mejor de mí. Los récords están ahí, pero tampoco pienso mucho en ello. Me preocupo más por el día a día, en ir torneo a torneo. Creo que es el camino correcto para lograr récords. Tengo varios que significan mucho para mí. Nunca pensé que llegaría a esos catorce Grand Slams", señala.

Preguntado por la posibilidad de pasar a la historia por ser el primero en ganar diez veces un torneo de los grandes, si se adjudica Roland Garros, Nadal destacó que todos los triunfos en París han sido "mágicos". "Todos han sido mágicos en su momento porque nunca pensé, cada vez que terminaba un Roland Garros, que lo fuera a repetir. Siempre decía que no sabía si iba a volver a pasar, si iba a tener la ocasión de ganar otra vez. Ahora estoy centrado en tratar de recuperar mi mejor nivel, y en el momento en que eso ocurra sé que soy uno de los jugadores que pueden ser competitivos de nuevo", explica

El campeón mallorquín se refirió a qué pasará con el tenis cuando abandonen las pistas las actuales figuras, entre las que se encuentra junto a Roger Federer o el serbio Novak Djokovic. "El tenis sobrevivirá sin nosotros. Es más importante que tres jugadores, pero es verdad que siempre hay generaciones que llevan el deporte a otro nivel".

Considera Nadal que "la gente que manda debe analizar lo que está pasando y qué cambios se necesitan, porque", añade, "en mi opinión lo que pase en los próximos años con los nuevos jugadores si no cambia nada es que los puntos serán más cortos". "Me gusta cuando veo a la gente emocionarse e involucrarse con los puntos largos y no con saques directos", concluye.