Óscar García, sobre el penalti en Mallorca: "El árbitro será la única persona en España que ha visto penalti"

Óscar García no se ha callado tras el error del colegiado De Burgos Bengoetxea. El entrenador del Celta de Vigo ha sido claro y ha criticado al árbitro por la acción del penalti: "Si De Burgos Bengoetxea no ha pitado penalti pese a revisarlo en la pantalla será porque no le habrá sido fácil reconocer que se había equivocado. Será la única persona en España que ha visto penalti".

Por su parte, Vicente Moreno, entrenador del Real Mallorca, se ha sentido ofendido por las preguntas sobre la polémica arbitral. "Me sorprende que me hagáis preguntas sobre ese penalti y no sobre el segundo" afirmaba tras el partido. Además el técnico iba más allá y decía que "estáis hablando con el equipo que más penaltis en contra ha recibido esta temporada".

Error arbitral garrafal

De Burgos Bengoetxea ha sido protagonista en la goleada del Mallorca al Celta en Sont Moix. Fue el culpable de que el conjunto local se adelantase en el marcador desde los once metros.

El árbitro vio contacto en una acción entre Santi Mina y Dani Rodríguez. El jugador celeste se disponía a defender un balón en su área cuando llegó Dani Rodríguez para disputar el balón y se dejó caer.

La revisión del VAR más larga en la historia de LaLiga

El penalti fue señalado por De Burgos Bengoetxea y hasta 318 segundos después no se lanzó la pena máxima. Desde el primer pitido el árbitro fue asesorado por la sala VOR y decidió revisar la jugada en el monitor a píe de campo. Aún así el colegiado principal ratificó su primera decisión y Budimir se encargó de meter el gol desde los once metros.

