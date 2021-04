La nueva estrella del Bayern

Año de presunta austeridad

El pasado mes de marzo la Junta Directiva del Bayern anunció que 2021 sería un verano sin grandes fichajes. Las cuentas en junio se cerrarán con un déficit de 150 millones y el plan del club es compensarlo en los dos próximos años con escasos gastos en el mercado de fichajes y contención en los salarios. De hecho, el presidente Rummenigge rechazó los cantos de sirena de la Superliga pidiendo precisamente eso, más contención en los gastos de los clubes europeos.

Sin embargo, a mediados del mes de abril, el club bávaro ya ha gastado casi 70 millones en la plantilla de la próxima temporada, y los 70 van a ir a parar a las arcas del principal competidor esta temporada, el Leipzig. Más de 40 millones van a pagar la cláusula de rescisión de Upamecano, el central francés que cubrirá la baja de Alaba; mientras que 25 millones serán invertidos en traer al nuevo entrenador, precisamente el responsable de que ese mismo Leipzig pueda competir mínimamente con el Bayern.

Filosofía estractiva

No es una historia que no hayamos visto antes. El Bayern trata siempre de absorber todo el talento que surge en Alemania, siempre a costa de debilitar a aquellos que les ponen los títulos difíciles. Ya ocurrió recientemente con las estrellas del Dortmund Gotze, Lewandowski o Hummmels, o antes con Mario Gómez, Lahm o Ballack. El Bayern no oculta que esta forma de actuar está en la misma filosofía del club y le ha permitido ganar casi la mitad de los torneos nacionales desde los años 70’.

La estela de Guardiola

Pero la llegada de Nagelsmann nos retrotrae a la primavera de 2013. Entonces el Bayern presentó como nuevo entrenador al mayor talento de los banquillos en aquel momento, Pep Guardiola. El Bayern ganó las tres competiciones de aquella temporada y anunció las intenciones del nuevo proyecto con el entrenador español: “el objetivo no es ganar la Champions, sino crear una época en el fútbol europeo”. La premisa la soltó el director deportivo, Mattias Sammer, y era tan ambiciosa que dejó el proyecto a medio triunfo. Porque el Bayern de Guardiola ganó las tres ligas que disputó y jugó semifinales de Champions, pero no creó una dinastía y ni siquiera igualó el tremendo éxito que le precedía, el del triplete, casi imposible.

Hoy Nagelsmann llega a un Bayern ya eliminado de la Copa de Europa, para su fortuna, pero que en el último año ha ganado todo lo que se podía ganar, y con el entrenador saliente Hansi Flick. Nagelsmann, como Guardiola, es un enorme talento de los banquillos y ha demostrado categoría para continuar la saga triunfante del Bayern en Alemania y Europa, pero, igual que Pep, llega precedido de una enorme expectativa. Porque él es el gran fichaje del gigante alemán para la nueva temporada y todo parece en sus manos.