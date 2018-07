Neymar: "La amistad con Leo es muy buena y eso se traslada al campo"

El delantero del Barcelona Neymar da Silva ha atribuido parte de su buen rendimiento esta temporada a la química que tiene con la estrella del equipo, el argentino Lionel Messi. "Cuando tienes amistad y buena relación fuera del campo, todo fluye. La amistad con Leo es muy buena y eso se traslada al campo", ha declarado Neymar, durante la presentación de Baruel, una marca de cosméticos a la que prestará su imagen, como nuevo patrocinador del Barça en Brasil.

El exfutbolista del Santos ha explicado que, al contrario de lo que se ha dicho de otros delanteros que pasaron por el Camp Nou, él nunca ha tenido "ningún problema" con Messi y que tiene un inmenso "respeto" hacia él. "Es el mejor jugador que he visto jugar nunca", ha añadido. Por eso cree que Johan Cruyff "pudo equivocarse" cuando auguró un problema en el Barça por la convivencia de dos "gallos" en el mismo vestuario: Neymar y Messi. "¿Dos gallos? Respeto la opinión de Cruyff, uno de los mejores del mundo, pero pudo equivocarse. (Messi y yo) podemos hacer grandes cosas (juntos)", ha asegurado.

Neymar no esconde que vive su "mejor momento" de azulgrana. Esta temporada ya lleva 19 goles cuando en toda la pasada hizo 15, y se le ve mucho más integrado en la dinámica del equipo. "No estoy sorprendido por la temporada que estoy haciendo. Estoy muy feliz. El primer año aquí tenía que aprender muchas cosas. Ahora quiero ganar muchos títulos, conquistar muchos éxitos. Aún me queda mucho por hacer. Esto es sólo el principio", ha señalado.

En cualquier caso no se ha atrevido a pronosticar si se retirará en el Barcelona, aunque ha dejado claro que no tiene intención de defender las camiseta azulgrana durante muchos años. "Quiero marcar una época con esta generación y ganar muchos títulos", ha insistido. Junto a Messi y Luis Suárez, forma una de las mejores tripletas atacantes del mundo. "Entre los tres cada vez se lo ponemos más difícil a los defensas", ha subrayado Neymar, quien espera demostrarlo con hechos el próximo miércoles día 28 en el Calderón, donde su equipo azulgrana se juega el pase a la semifinal de la Copa del rey.

"El Atlético es uno de los mejores, lo respetamos mucho. Es uno de los partidos del año. Tenemos que vencer esta 'guerra' y estar muy concentrado para hacer un partido maravilloso", ha comentado al respecto.

Por otra parte, Neymar también ha repasado la actualidad del eterno rival, el Real Madrid. Se ha mostrado comprensivo con la reacción de Cristiano Ronaldo, expulsado por agredir a un rival en Córdoba, pero cree que son acciones que el Comité de Competición no puede pasar por alto. "Los atacantes estamos acostumbrados a las provocaciones, pero a veces nos desquiciamos, y estos actos hay que castigarlos", ha indicado. También ha valorado el fichaje de su compatriota Lucas Silva por el conjunto blanco: "Es un jugador de mucha calidad y le deseo lo mejor, menos cuando se enfrente al Barcelona".