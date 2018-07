Nadal debuta en Wimbledon con victoria ante Bellucci

Rafa Nadal ha debutado con victoria en el All England Tennis de Wimbledon ante Bellucci. El manacorí ha conseguido un contundente triunfo por 6-4, 6-2 y 6-4 ante el brasileño. Tras el partido ha calificado su debut como positivo pero que va "partido a partido".

El manacorí, que parte como décimo favorito en el All England Tennis Club de Londres, no tuvo excesivos problemas para deshacerse en tres sets de Bellucci, 42 del mundo, y se verá las caras en segunda ronda con el alemán Dustin Brown, que este martes derrotó a Yen-Hsun Lu por 3-6, 6-3, 7-5 y 6-4.

"Es una victoria muy positiva y un buen comienzo. Estoy contento de estar en segunda ronda, pero voy partido a partido, no me marco metas", dijo el manacorí, décimo favorito en el All England Tennis Club, nada más acabar el encuentro, disputado en la pista número uno.