Mourinho: ‘No siempre el entrenador tiene la única responsabilidad’

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, admitió que no le sabe mal la derrota en Balaídos (2-1), en el partido de ida de los octavos de Copa, y aseguró que la responsabilidad no "sólo" recae en el técnico porque "obviamente" hay jugadores que le han "decepcionado".

"El Real Madrid es favorito para superar la eliminatoria. Quiero pensar que les vamos a ganar. Al menos prefiero perder aquí y no en la Liga. No es un resultado dramático y es un buen equipo que va a ir a jugar sus cartas para tener sus opciones", dijo Mourinho en rueda de prensa.

"En el Bernabéu, ellos intentarán hacerlo como hoy. Además, para nuestro estadio será un partido más emotivo que si hubiéramos ganado aquí. Tenemos que girar el resultado en contra. La gente vendrá a vernos porque tendrá emoción", dijo el portugués, quien reconoció un error por la desconvocatoria de Morata.

Mourinho lamentó no haber incluido al canterano en el banquillo. "Para eso estoy. Hay veces que decido bien y otras, mal. Hoy he decidido mal. Morata debería haber estado en el banquillo", dijo el luso, que no tuvo sustitutos a Benzema tras la lesión del galo, que se hizo daño en el tobillo.

"Creo que el resultado está adaptado. Quizá ellos no ha hecho mucho para marcar dos goles, pero nosotros tampoco para marca uno. El resultado más adaptado sería 1-0, pero han hecho el segundo gol sin saber cómo y nos obligaron a tener una reacción. Hemos conseguido marcar, pero ellos han sido el mejor equipo en el campo", apuntó.

"Hay jugadores que me han decepcionado"

Por otro lado, el entrenador merengue reconoció que hubo jugadores que les costó saltar al campo. "Obviamente hay jugadores que me han decepcionado. No quiero direccionar ninguna palabra a algún jugador, pero pienso que debería haber jugado Morata. Está verde, crudo, pero tiene ambición y derecho a equivocarse", sentenció.

"Pero le doy la razón (a un periodista) cuando dice que había jugadores que no quería jugar este partido. La lluvia, el frío, era Copa. Esa también es mi responsabilidad porque se trata de mi decisión", añadió Mourinho.

Aún así, el técnico blanco resumió que las responsabilidades no son sólo suyas. "Hay para criticar al entrenador y las opciones del entrenador, pero a lo mejor no es siempre el entrenador quien tiene solo responsabilidades. Asumo las mías", finalizó Mourinho, quien no quiso dar porcentajes de favoritismos. "No me gustan los porcentajes, pero no tenemos que ganar 5-0. No tenemos que hacer una remontada histórica, simplemente ganar".