Xavi Vierge: "Nos han asegurado que el año que viene tendremos una Honda competitiva"

No está siendo una temporada fácil para los dos pilotos del Team HRC en el Mundial de Superbike, más bien todo lo contrario. Iker Lecuona está luchando por los puestos de mitad de la tabla en Superbike con alguna carrera en MotoGP con una moto muy complicada debido a la grave lesión de Álex Rins; y Xavi Vierge ha podido compaginar resultados muy por debajo de lo esperado con una brillante victoria en las 8 horas de Suzuka.

Ambos están esperanzados en un avance técnico, pero Iker Lecuona considera que tiene que ser lo suficientemente importante para que les permita estar en la lucha por las victorias. “La Honda de esta temporada ha mejorado con respecto a la pasada, no hay más que comprobar los tiempos, pero los demás también han mejorado y si ya estábamos un poco atrás, confirma que las mejoras no han sido suficientes para luchar por los puestos del podio”.

Xavi Vierge pudo comprobar la diferencia entre la Honda de Superbike en las 8 horas de Suzuka. “Es un evento totalmente diferente en el que por un lado la moto no cambia mucho, pero por otro lado cuentas con unos neumáticos diferentes y eso hace que las sensaciones con la moto no tenga nada que ver. Además, la Honda es una moto que lleva muy bien el tema de los consumos y la gestión de la potencia, por lo que ese fin de semana fuimos muy competitivos y logramos una brillante victoria en la carrera más importante del año. Suzuka es un circuito muy especial, con un trazado impresionante, aunque tiene zonas peligrosas y es una pena ya que es un circuito que tiene de todo”.

Con respecto al futuro, Lecuona confía en el trabajo de la marca japonesa. “Nos han dicho que están preparando cosas nuevas de cara al año que viene, por lo que esperemos que todo funcione bien, aunque ya veremos a ver lo que pasa”.

Vierge, por su parte, considera que lo importante es terminar bien la temporada y confiar en que por fin lleguen mejoras importantes. “Honda lleva cuatro años con una moto que no está alcanzando los resultados que esperaban, con un proyecto fallido con Álvaro Bautista y ahora dos años con mi compañero de equipo y conmigo. Nos han dicho que están trabajando en un proyecto nuevo y que será un gran cambio a mejor, por lo que esperemos sea así y tengamos opciones de ser campeón del mundo”.

A falta de dos pruebas para terminar la temporada, se centran en terminar lo mejor posible y seguir dando información a Honda.

Lecuona se lamenta del error cometido en la carrera del sábado en Motorland. “Tengo que pedir disculpas ya que me he adelantado en la salida y eso me ha arruinado la carrera, pero espero hacerlo bien en la carrera del domingo ya que por las características de la pista creo que podemos hacerlo bien aquí. Luego quedarán dos citas más y ya veremos lo que pasa ya que son circuitos totalmente diferentes”.

Vierge no ha podido hacer más durante la primera carrera del sábado debido a problemas técnicos. “Tenemos que analizar bien lo que ha pasado ya que hemos tenido unos problemas que nos ha impedido hacerlo mejor. Esperemos el domingo dar un paso y conseguir un buen resultado delante de la afición española”.