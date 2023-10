Verstappen se hace con la pole y Alonso brilla en Catar en una mala tarde para Sainz

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -que está a punto de coronarse campeón del mundo por tercer año consecutivo- saldrá primero el domingo en el Gran Premio de Qatar, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa, con formato sprint, en el circuito de Lusail; en el que el doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin) arrancará cuarto.

Verstappen, de 26 años, firmó su trigésima 'pole' en la F1 -la décima de la temporada- al ser el más rápido de la tercera y decisiva ronda de la calificación (Q3). Cubrió, con el neumático blando, los 5.419 metros de la recién asfaltada pista del circuito de las afueras de Doha en un minuto, 23 segundos y 778 milésimas, 441 menos que el inglés George Russell (Mercedes), que saldrá junto a él desde la primera fila.

Al inglés Lando Norris (McLaren), que había sido segundo inicialmente en la calificación y finalmente saldrá décimo, le suprimieran dos veces su tiempo de vuelta por traspasar los límites de la pista; lo mismo que le sucedió -una vez- a su compañero australiano Oscar Piastri, por lo que el doble campeón mundial asturiano, que había marcado el sexto tiempo (un crono que sí fue legal), avanza dos puestos y arrancará cuarto el domingo.

No ha tenido su mejor tarde Carlos Sainz que no ha podido acceder a la Q3 y partirá desde la duodécima plaza. Justo una por delante de Checo Pérez que ha visto como han anulado su tiempo. Mal momento, justo cuando cada vez son más fuertes los rumores de que podría bajarse del Red Bull en 2024, con un Helmut Marko que no pierde ocasión para criticarle.

Para el sábado, está programada la clasificación para la carrera sprint que está prevista a las 15:00 hora peninsular. Y esa carrera sprint comenzará en la misma tarde del sábado a las 19:30. Y se puede dar una extraña circunstancia, ver a un piloto campeón del mundo un sábado. . A Verstappen la bastaría acabar sexto para proclamarse campeón mundial de F1 por tercer año seguido.