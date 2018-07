¡Se va uno de los grandes!

A la hora de repasar su historial creo que no hay dudas, siendo el tercer piloto de la historia con más carreras (285) sólo por detrás de Rossi y Capirossi, logrando tres títulos mundiales, uno en 125cc. y dos en 250cc. Es el español con más podios al alcanzar 153, 49 poles, logrando ser el octavo piloto en conseguir más victorias en la categoría reina haciéndolo en 31 ocasiones y 54 en total, siendo el único piloto en la historia que ha ganado durante 16 años seguidos o lo que es lo mismo, la mitad de su vida. Pero siempre le quedará pendiente un título en la máxima categoría, a pesar de estar cerca en varias ocasiones. A la hora de valorar los motivos, las lesiones han sido la principal causa y es que a lo largo de las trece temporadas en MotoGP, en diez de ellas ha tenido lesiones, con más de 30 fracturas y 60 operaciones. No conozco a un piloto que con tal número de lesiones haya vuelto a estar en la lucha por las victorias y eso habla la pasión con las que Dani ha vivido las carreras. Y por otro lado, ha tenido como rivales pilotos como Valentino Rossi, Stoner, Lorenzo o Márquez o lo que es lo mismo, varios de los mejores pilotos de todos los tiempos y Dani no ha logrado tener la regularidad suficiente para ganarles. Esta temporada parecía que podría estar en la lucha por el título, después de una gran pretemporada y con una Honda sin los problemas de años anteriores, pero con una nueva lesión en Argentina por culpa de Zarco y el suceso de Jerez, junto a la no continuidad en el equipo Repsol Honda para la próxima temporada, donde ha estado toda la vida en MotoGP, posiblemente fuera la gota que colmara el vaso para tomar esta decisión.

Desde que el piloto español destacara en la Copa Movistar y debutara en el 2001 en el mundial en la categoría de 125cc. han pasado muchas cosas, con mejores y peores momentos y con una relación con la prensa complicada durante una parte de su carrera deportiva, siendo cierto que en los últimos años la relación mejoró mucho, gracias a los sabios consejos de Sete Gibernau entre otras cosas. Pero en general, siempre recordaremos a Dani como un gran piloto que logró, a pesar de las lesiones, estar siempre en los puestos de cabeza. Se va uno de los grandes y te echaremos de menos Dani. Eres ya una merecida leyenda de MotoGP.