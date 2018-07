Capitán América

Después de una pretemporada muy complicada, parece que en Honda están encontrando el camino y se nota que la moto entra mucho mejor en curvas que el año pasado y en aceleración han logrado recortar mucho la distancia con respecto a Ducati en Qatar. Veremos a ver en los circuitos de Europa si se confirma la mejoría ya que Yamaha y en especial Jorge Lorenzo tienen muy claro que van a ser competitivos, aunque la ventaja alcanzada por Marc en tres carreras estaba fuera del guión establecido antes de la primera cita.

En Austin hemos podido sacar varias conclusiones. La primera es que los pilotos están todavía en periodo de adaptación a los nuevos Michelín y prueba de ellos es la gran cantidad de caídas que hubo en carrera, fruto de una falta de adaptación a los neumáticos. Valentino Rossi, Dani Pedrosa entre otros no lograron terminar la carrera y se espera que a partir de Jerez no tengan tantos problemas ya que es una pista en la que la marca francesa tiene ya datos de los entrenos realizados. La segunda es que parece que Jorge Lorenzo tiene decidido irse a Ducati. El actual Campeón del Mundo no se siente valorado en Yamaha y cree que la marca italiana ha logrado por fin una moto competitiva que le posibilitaría luchar por el título, además de un importante contrato económico. Si no hay novedad, el anuncio se haría en escasas fechas y habrá que ver cómo afronta Jorge esta temporada con una marca y equipo en la que ya no estará en el 2017. La tercera es que Maverick Viñales se confirma como una gran alternativa a los cuatro magníficos, por lo que si finalmente Jorge Lorenzo decide irse a Ducati, es el plan B de Yamaha y tiene el visto bueno de Valentino, que se quedaría como el referente y número uno de la marca de los diapasones. La cuarta es que se demuestra que con la nueva centralita, hay más igualdad y varias marcas están luchando por los puestos de cabeza. La quinta es que Dani Pedrosa no logra adaptarse a los Michelín, todo lo contrario que su compañero de equipo que ya lleva dos victorias de las tres posibles y como siga evolucionando, a ver quien lo para.

En Moto2 se confirma que hay una gran igualdad entre varios pilotos, con Lowes, Zarco, Luthi y Rins como principales favoritos al título. El piloto español ha conseguido una brillante e importante victoria y sin duda le dará una gran motivación para Jerez. Álex Rins sabe que es su año y es clave en su futuro ya que para optar a un gran equipo en MotoGP tienes que ganar el Mundial de Moto2 o como mínimo estar muy cerca de conseguirlo.

Y en Moto3 Jorge Navarro ha conseguido una importante segunda posición, llegando a liderar la carrera en la primera parte de la misma y es segundo en la clasificación general, muy cerca del líder. Lo que le falta es una victoria y estoy seguro que una vez la consiga, llegarán muchas más. Habrá que seguir muy de cerca a Mir y Canet, dos jóvenes pilotos que están sorprendiendo a muchos y no descartemos que opten al podio en alguna carrera, a pesar de ser su primer mundial.

Amigos, llega Jerez, una cita que ningún aficionado a las motos puede perderse, por lo que quien no tenga entradas que no tarde ni un minuto más ya que vamos a vivir un magnífico espectáculo, dentro y fuera de la pista. Allí os espero.