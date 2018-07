Amigos, se suele decir que no hay quinto malo y en este caso creo que podemos asegurar que de los cinco títulos que ha conseguido hasta la fecha Marc Márquez, este es sin duda el que más importancia tiene en la máxima cilindrada.

Siempre se dice que el último es especial pero en esta ocasión la consecución del título tiene varios componentes muy importantes que agrandan la leyenda del piloto de Honda. La primera es que ha tenido en la lucha a dos rivales con un gran nivel llamados Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. En mi criterio, el piloto italiano ha estado en un nivel incluso mayor al mostrado durante la temporada 2015 y Jorge Lorenzo fue el Campeón del Mundo, por lo que no hay mucho más que decir.

Marc Márquez cruza la línea de meta del GP de Japón para proclamarse campeón del mundo / Sobre Ruedas

Otro aspecto importante era la evolución de la Honda a lo largo del invierno, llegando a Qatar en clara inferioridad con respecto a Yamaha, aunque a lo largo de la temporada se ha visto el gran trabajo realizado por la marca del ala dorada, ganando en sitios poco esperados como Japón. Y la tercera y en mi criterio lo más importante es la tremenda madurez mostrada por Marc Márquez, sabiendo leer cada carrera teniendo muy en cuenta que con los cambios en el reglamento y la llegada de los neumáticos Michelín haría mucho más fácil cometer errores, como así ha sido por parte de la mayoría de los pilotos, llegando a Japón y a la primera oportunidad ha sabido ganar y conseguir el título a falta de tres Grandes Premios. Si nos fijamos en las estadísticas, Marc ha ganado hasta la fecha cinco carreras, logrando estar en primera línea de parrilla en diez ocasiones y es el único piloto que ha sido capaz de puntuar en todas las pruebas. A su edad ya tiene cinco títulos mundiales y está llamado a ser uno de los mejores pilotos de la historia, aunque todo dependerá de la suerte de no sufrir lesiones ya que está en el mejor equipo del mundo y su talento está fuera de toda duda.

Podio de Moto 2 del GP de Japón / Sobre Ruedas

Si nos fijamos un poco más en las estadísticas, desde el 2010 y descontando el título de Stoner en el año 2011, todos los años un piloto español se ha proclamado Campeón del Mundo, lo que demuestra el nivel de los nuestros y con el título de Marc curiosamente sumamos 46, coincidiendo con el número de Valentino Rossi. Los datos lo dicen todo y demuestra que estamos a un gran nivel, aunque en las categorías inferiores no podemos decir lo mismo y es que igualar lo de temporadas anteriores es muy difícil. Ya lo comentaba en otras ocasiones cuando aseguraba que nunca me cansaba de las victorias de los nuestros ya que vendrían tiempos en lo que sería imposible conseguir ganar siempre. Prueba de ello es que esta temporada el título de Moto3 ya está en manos de Brad Binder y en Moto2 después de la caída de Álex Rins lo tenemos un poco más complicado. En Moto3 ha sido la séptima carrera sin españoles en el podio y solo dos han podido terminar en los puntos, teniendo incluso complicado el subcampeonato con la caída de Navarro. En Moto2 Zarco cada vez está con más opciones de repetir el título, saliendo de Motegi con 21 puntos de Ventaja sobre Álex Rins, después de un fin de semana en la que una vez más el circuito nipón se le ha dado muy mal. Ya perdió el Mundial de Moto3 en el año 2013 y a falta de tres carreras no se puede permitir otro error y darlo todo para llegar a Valencia y tener opciones.

Podio de Moto 3 del GP de Japón / Sobre Ruedas

Estamos viviendo un magnífico espectáculo a lo largo del año, ahora una vez conseguido el título de MotoGP toca disfrutar de las tres carreras que faltan para terminar, con el aliciente de ver si Jorge podrá quedar por delante de Valentino y si Rins logra su primer Mundial ¿Alguien se lo va a perder?