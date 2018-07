Sete Gibernau: "Sin normas claras, no hay educación posible"

El expiloto español de MotoGP Sete Gibernau ha afirmado este martes mediante una carta, tras el incidente entre el italiano Valentino Rossi y el español Marc Márquez en el Gran Premio de Malasia del domingo, que "sin normas claras, no hay educación posible".

Ante los muchos requerimientos de los medios de comunicación, Gibernau ha dado a conocer su opinión sobre la acción de Rossi en Sepang, en donde le propinó una patada a la moto de Márquez.

La carta de Sete Gibernau, íntegra, es la siguiente:

"Sigo triste. Veo de nuevo con tristeza como el mundo del deporte está dividido. Diría, incluso, no sólo el del deporte. Una vez más, en un fin de semana lleno de emociones, sentimientos y pasiones movidas todas ellas por la fuerza de LA ILUSIÓN, acaban desencadenando una batalla de descalificaciones, insultos e incluso violencia verbal entre dos bandos de una misma comunidad.

Al nacer, la pureza de la inocencia, hace de un niño un diamante en bruto capaz de ilusionarse con la caricia de la madre, el guiño del padre o el abrazo del hermano. Cuando nos vamos haciendo mayores, estas pequeñas cosas, gestos, los acabamos denominando 'cualquier cosa'.

Esa inocencia innata, intrínseca en el ADN de aquel que aún no ha vivido nada capaz de negársela, o cuanto menos cuestionarla, hace que el cajón de las ilusiones de ese pequeño individuo esté lleno de todo aquello que, por 'cualquier cosa' que parezca, no lo es.

A partir de aquí, las circunstancias de la vida de cada uno de nosotros, marcará sin duda, la trayectoria y el destino al que nos tendremos que enfrentar. Y en esta trayectoria, en este viaje a través del tiempo, ese circuito lleno de curvas, rápidas, lentas, difíciles unas y más fáciles otras, al que llamamos vida, tendremos la oportunidad de aprender, siempre de la mano de la experiencia, todo lo necesario para gestionar de la mejor manera todo aquello que nos va sucediendo.

Todo aquello que aprendemos, no es otra cosa que las experiencias vividas por aquellos que ya las han vivido, transmitidas a aquellos que aún no las han vivido. Esas mismas, u otras similares. Sin tener en cuenta, el factor individual y por tanto único de cada individuo que las vive.

Todos nacemos inocentes y todos tendríamos que tener el derecho a que se nos transmita aquello que otros ya han vivido. Hoy, de nuevo, insisto, estoy triste. Se está castigando, de manera injusta y cruel, a dos personas, dos grandísimos deportistas, a los que se les ha privado de ese aprendizaje al que todos tendríamos que tener derecho.

Hace ya muchos años que la figura de la madre y del padre, aquellos que más aman a sus hijos, no está cumpliendo de manera efectiva, con sus supuestas obligaciones dentro de la familia del motociclismo. Hace ya demasiados años que aquellos responsables de velar por la seguridad y los intereses de aquellos que más aman han dado las llaves de la educación y de la formación a quién debería haber sido única y exclusivamente maestro de su propio talento y aprendiz de aquello que desconoce.

Lo que hoy sucede no es otra cosa que la consecuencia de aquello que no se ha enseñado. Con el agravante, para mí injusto, de que a quien ahora juzgan, critican y linchan, no es al responsable, sino al niño, al que lleno de ilusiones y talento, nunca, jamás, se le ha dicho que aquello que ha hecho, nunca, jamás, debió hacerlo.

Sin normas, sin un reglamento claro que defina lo que está bien y lo que no, jamás se podrá enseñar al piloto aquello que puede hacer y lo que no. En una palabra, sin normas claras, no hay educación posible".

Rossi protagonizó un incidente con Marc Márquez durante la sexta vuelta en Sepang. El italiano esperó al español y tras mirarle y acercarse a él le lanzó una patada que tiró al campeón del mundo de MotoGP en 2013 y 2014 por los suelos.

Valentino Rossi fue sancionado con tres puntos de penalización por Dirección de Carrera y saldrá último de la formación de salida en la última carrera, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana dentro de quince días. Rossi se jugará el mundial con el español Jorge Lorenzo, al que supera por siete puntos en la clasificación.