Sergio García: "No hemos ganado pero es un buen fin de semana ya que salimos más líderes"

Gran fin de semana para el equipo MT Helmets – MSI, con un podio de Ivan Ortolá en Moto3 y el doble podio de Sergio García y Ai Ogura en Moto2. El actual líder del campeonato no ha podido ganar debido al desgaste del neumático, pero amplia la ventaja y sale del Circuito de Barcelona Cataluña más líder.

El segundo puesto de hoy tiene mucho valor ya que aumenta la ventaja sobre el segundo clasificado

La verdad es que sí, aunque lo he intentado y al comienzo de carrera he pretendido hacer la misma estrategia de Le Mans, pero los neumáticos han caído enseguida y he preferido estar detrás de Fermín y asegurar la segunda posición. Al cometer Fermín un error he pasado a liderar la carrera pero luego Ogura tenía más ritmo que yo y no he podido hacer más.

Sale de este Gran Premio con 20 puntos de ventaja sobre Roberts y 21 sobre Ogura

Es importante los domingos que no estemos al cien por cien conseguir el mejor resultado posible y aprovechar los domingos que podamos hacerlo un poco mejor. De todas formas este domingo hemos logrado salvar los muebles y ampliar la ventaja, por lo que muy satisfecho.

¿Cómo ha sido la lucha con Fermín?

Fermín ha puesto un ritmo muy fuerte y yo he tratado de mantenerme ahí. Luego ha bajado el ritmo y me he acercado, hasta que ha cometido el error, que no lo he visto bien. Hoy era fácil salirse a lo verde e incluso he llegado a tener un aviso por exceder los límites. Lo positivo es que me he mantenido, he logrado acabar en el podio y ha ganado mi compañero de equipo.

¿Le gusta Mugello?

El año pasado me fue muy bien, a pesar de los problemas que tenía en el antebrazo, pero es un circuito que me gusta mucho y donde tenemos que ir a por la victoria.

¿Es pronto para sacar la calculadora y pensar en el título?

Falta mucho, apenas llevamos seis carreras por lo que de momento vamos carrera a carrera, trabajar mucho cada fin de semana por encontrar la mejor puesta a punto de la moto.

El equipo es nuevo en Moto2 y el comienzo no ha podido ser mejor

Es el resultado del trabajo que están haciendo. Creo que le están poniendo mucho empeño para que las dos motos estén lo más arriba posible. Es un equipo que combina la juventud con la experiencia ya que algunos mecánicos ya estaban conmigo el año pasado