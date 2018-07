Rossi apura sus opciones

Amigos, todos sabemos que Valentino Rossi es un maestro y cualquier opción que tenga para conseguir el título va a provecharla. En Silverstone hemos podido comprobar que después de un fin de semana con un ritmo mucho menor que el de Márquez y Lorenzo en seco, con la aparición de la lluvia Rossi ha sabido aprovechar la situación y conseguir la cuarta victoria de la temporada, volver a tener una ligera ventaja sobre su compañero de equipo y dejar sin opción a Márquez con la caída sufrida. Es la única categoría que queda por decidir ya que en Moto2 Zarco ha vuelto a darnos una lección de pilotaje con una contundente victoria y en Moto3 Kent ha vuelto a centrarse una vez solucionado su futuro y en su casa ha vuelto a ganar, favorecido además por la caída de sus inmediatos rivales.

Lo que tenemos muy claro es que si no ocurre nada raro, vamos a llegar a Valencia con dos candidatos al título en la máxima categoría. A falta de seis Grandes Premios, creo que Jorge Lorenzo tiene circuitos que le favorecen más que al italiano, pero habrá que tener en cuenta las condiciones de la pista ya que en Silverstone hemos visto un claro ejemplo de cómo pueden cambiar las cosas a lo largo de un fin de semana. Todos esperábamos un duelo Márquez Lorenzo y con la aparición del líquido elemento, Rossi ha sabido aprovechar sus armas, con un Lorenzo mermado con la visera de su casco, algo inadmisible a estas alturas y que le debe hacer reflexionar ya que no es la primera vez que le pasa. Ahora viene San Marino y habrá que ver si Lorenzo es capaz de quedar por delante de Rossi a escasos kilómetros de donde nació el piloto italiano, aunque si el mallorquín logra llegar a Valencia empatados o con un escaso margen, todos sabemos que a Valentino no se le da nada bien Valencia y ya perdió un título allí en el 2006, aunque ahora tiene mayor experiencia y estoy seguro que no volvería a cometer los mismos errores de hace unos años. El piloto que ha perdido toda opción es Marc Márquez y sabe que ahora luchará por las victorias y puede ser clave entre los dos pilotos de Yamaha.

En Moto2 Zarco ha vuelto a dar una lección de pilotaje y demuestra que en cualquier condición este año está un paso por delante del resto de pilotos. Álex Rins en seco había demostrado un gran ritmo pero en lluvia ha preferido terminar segundo y después de la operación, sin duda es un gran resultado. Tito Rabat sigue en la lucha con Rins por el subcampeonato y Álex Márquez ha vuelto a dar un paso adelante y estoy seguro que a final del campeonato optará por los puestos del podio y en el 2016 será un candidato al título. Siempre he dicho que es un piloto muy trabajador y poco a poco va dando pasos adelante, sin olvidar que es el actual Campeón del Mundo de Moto3.

Y en la pequeña cilindrada, sólo hay que esperar que Danny Kent llegue a su cita en el que matemáticamente sea campeón. En las dos carreras anteriores le afectó los rumores sobre su futuro en Moto2 o MotoGP, pero parece que finalmente seguirá con la misma estructura en la categoría intermedia.

En dos semanas llega San Marino, a escasos kilómetros de la casa de Valentino Rossi y allí sí que el piloto italiano lo pondrá muy difícil a Jorge y Marc. El duelo está a la vuelta de la esquina.