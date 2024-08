La regularidad en los puestos del podio va a ser clave en la segunda parte del campeonato

-¡Otra vez líder después de la carrera al sprint del sábado!

Suena muy bien volver a ser líder y espero no soltarlo ya más (risas). Creo que he salvado los muebles en la carrera al sprint ya que después de la caída no ha sido fácil coger confianza en los entrenamientos cronometrados, lo he salvado con un cuarto y luego he realizado una buena salida, tratando de seguir a Marc lo que he podido y así aprender lo máximo posible para la carrera del domingo.

-¿Qué ha aprendido de la carrera de Marc Márquez?

Ya sabía donde Marc era más fuerte y me sacaba algo de tiempo, por lo que he aprendido un poco alguna trazada. Está claro que Márquez en esta pista conduce de una manera algo diferente a lo que hacemos los demás y logra sacar el máximo partido a esta pista. Veremos a ver de lo que somos capaces de hacer en la carrera larga.

-¿Sin la caída piensa que la diferencia habría sido menor a las ocho décimas?

Pienso que la diferencia habría sido algo menor, pero este fin de semana hasta ahora Marc está siendo superior y no creo que hubiera hecho primero, aunque lo intentaremos en la carrera larga.

-¿Sería un buen resultado no ganar, pero quedar por delante de Bagnaia?

Al final es hacer lo que uno pueda y si doy mi cien por cien el resultado que consiga estará bien. Con el asfalto nuevo las condiciones no son claras y te puedes cometer un error fácil y lo mejor es acabar. Si puedes ser primero perfecto y si no pues intentar ser segundo y tratar de quedar por delante de mi más directo rival.

-Con este segundo, lleva cinco consecutivos y la regularidad puede ser clave

Puede ser importante. Últimamente se ha visto que cada fin de semana uno ha estado más fuerte que el otro. Yo lo era en Alemania, pero cometí un error, luego en otro fin de semana lo fue Enea, luego Pecco, después yo y aquí Marc. Lo positivo es que yo he estado delante siempre y esa regularidad me ha hecho estar ahora mismo líder, lo cual es positivo y demuestra que tengo potencial de hacerlo bien siempre. La regularidad va a ser clave en la segunda parte de la temporada.

-¿Piensa si el campeonato va a estar así de igualado hasta Valencia?

No lo tengo claro ya que cualquiera puede cometer un error, en unas carreras yo iré mejor y en otras peor, pero lo importante es estar fuerte.

-¿Todavía le duelen los dos errores que ha cometido a lo largo de la temporada?

El fallo de Jerez fue duro, pero peor fue el de Alemania ya que faltaba apenas dos vueltas y dolió mucho más, pero no queda otra que seguir trabajando duro y centrarse en las carreras que quedan.

-No será fácil estar siempre concentrado con todo lo que le ha ocurrido en los últimos meses, con el problema de los neumáticos el año pasado y ahora con el cambio de marca

Hay que tratar de centrarse y no hacer caso a los comentarios. Siempre va a haber comentarios, críticas y halagos, por lo que tengo que centrarme para conseguir los mejores resultados posibles. Durante una temporada hay momentos mejores y otros peores y hay que asimilarlo lo mejor posible.

-¿Confía en el apoyo de Ducati a pesar de que cambia de marca la próxima temporada?

Confío en Ducati, pero me tengo que centrar en lo que puedo controlar. Con lo que tenga lo que puedo garantizar es que lo voy a dar todo hasta el final. Ahora mismo no creo que haya diferencias entre la moto de Bagnaia y la mía, simplemente son cosas de puesta a punto lo que puede hacer alguna pequeña diferencia.

-¿Le gusta el trazado de Motorland Aragón?

Me gusta mucho. Desde muy pequeño siempre he ido muy rápido. La Rookies Cup la gané aquí y luego en Moto3 recuerdo que también gané, en Moto2 hice podio y en MotoGP en la carrera del 2022 se me atragantó un poco, pero no contaba con una moto tan competitiva, por lo que este año voy mejor.

-¿Qué rivales ve para la carrera del domingo?

Este fin de semana está claro que Marc Márquez está por delante de los demás, pero para este domingo Acosta y Bagnaia estarán seguro arriba.

-¿Le sorprende el bajo rendimiento de las marcas japonesas a pesar de las concesiones que tienen?

Me resulta bastante sorprendente y esperaba que con los fichajes que hicieron y las concesiones mejoraran más rápido. Supongo que en unos meses o un año mejoren bastante y estén arriba.

-Pilotos como Quartararo, Rins o Mir deben de estar preocupados

Son pilotos de primer nivel y ahora no les queda más que tener paciencia y seguir trabajando para volver a estar arriba. Yo de momento voy a pelear todo lo que pueda por tener mis oportunidades y de momento al año que viene seguiré competiendo con una marca europea.