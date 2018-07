El paddock del GP de Cataluña guarda un minuto de silencio en honor a Luis Salom

EL PILOTO FALLECIÓ TRAS UN ACCIDENTEEN LOS ENTRENAMIENTOS

Luis Salom ha recibido un sentido homenaje por parte de las tres categorías del Mundial de Motociclismo antes de la disputa del GP de Cataluña. Pilotos, equipos y comisarios se han unido al minuto de silencio que se ha realizado antes de la prueba de Moto3. Además, los miembros del SAG Team, equipo de Salom, vestían una camiseta con la leyenda LS39 Always in our hearts'.