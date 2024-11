Ai Ogura: "Vivir en España me ha ayudado a ser Campeón del Mundo"

Desde el 2009 con Aoyama, Japón no tenía un Campeón del Mundo en alguna categoría del Mundial de MotoGP. Después de estar a punto de conseguirlo en el 2022, Ai Ogura logró terminar finalmente segundo y en el 2023 no tuvo una buena temporada por diversos factores, lo que le animó a cambiar de equipo y Moto. Después de varias carreras de adaptación, llegaron los buenos resultados en la segunda parte del campeonato que le ha servido para obtener el título.

- ¿Qué tal ha pasado estos días ya con el título de Campeón del Mundo en sus manos?

Una gran satisfacción, después de tanto esfuerzo por intentar serlo, cuando llega el momento sientes una inmensa alegría y piensas que todo ha merecido la pena.

- Es el primer japonés en lograrlo desde Hiroshi Aoyama en el año 2009.

Significa mucho ya que después de la generación de corredores tan competitivos como Aoyama, Takahashi, luego no hemos tenido pilotos rápidos. Ahora volvemos a tener pilotos que aspiramos a conseguir buenos resultados para nuestro país, como por ejemplo Yamanaka, Suzuki, Sasaki o yo mismo.

- Su título también es importante para la Asia Talent Cup, de donde usted salió.

Es muy importante para mi país y para toda Asia ya que esta escuela se creó para que pudieran salir pilotos asiáticos. De esta manera podrán ver que gracias a esas escuelas de formación están saliendo pilotos con opciones de conseguir buenos resultados.

- ¿Podemos decir que es hoy en día es tiempo para los pilotos japoneses, pero no para las marcas?

La verdad es que no son buenos tiempos para las marcas japonesas, pero eso habría que preguntárselo a ellos ya que yo no soy piloto de Honda o Yamaha. Puede ser que la pandemia haya afectado ya que en se paralizó la actividad en Japón y en Europa siguieron trabajando, pero no tengo claro si hay otros factores. Son culturas diferentes.

- Usted cambio hace unos años su domicilio a Barcelona ¿Qué tal ha sido su periodo de adaptación a una nueva cultura?

No todo ha sido fácil ya que la cultura es muy diferente, los hábitos de vida y muchas más cosas. Pero España es un gran país y es un buen lugar para seguir mejorando como piloto y una vez estás más adaptado, si hago una balanza, hay más cosas positivas que negativas.

- ¿Ha logrado aprender el español?

De momento no mucho ya que he dedicado todo mi esfuerzo a mejorar mi nivel de inglés ya que tampoco era bueno. Con el tiempo intentaré aprender algo más el español.

- Hace dos años estuvo a punto de lograr el campeonato, pero no fue posible. Este año ha cambiado su equipo de los últimos años y también de moto.

Decidí dar un cambio radical, cambiando al MT-MSI y también Kalex por Boscoscuro y los resultados han sido muy buenos. En este equipo es como una familia y a base de trabajar muy duro al final hemos logrado el título.

- ¿Le costó mucho adaptarse a la nueva moto?

La primera parte de la temporada terminábamos entre el puesto seis y ocho y nos costó un poco. Hay que tener en cuenta que no sólo era una moto nueva, también los neumáticos eran nuevos ya que se cambió Dunlop por Pirelli y el comportamiento es diferente. Pero gracias a tener un poco de paciencia y el gran trabajo realizado por el equipo logramos dar un paso adelante y los resultados han ido llegando.

- Es su último fin de semana con el equipo ¿Ya piensa en los test del martes con la MotoGP?

De momento no pienso en eso ya que mi objetivo es centrarme al cien por cien en mi última carrera en MotoGP con este equipo y lograr el mejor resultado posible. Una vez terminada la carrera ya será momento en centrarnos en el próximo martes, pero de momento quiero vivir un gran fin de semana con este equipo tan maravilloso.

- Su equipo actual habla maravillas de su profesionalidad y comportamiento durante todo el año.

Es muy bonito escuchar esto ya que si ambas partes estamos contentos, es la mejor manera de terminar una etapa con ellos, con un campeonato del mundo y con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo.

- No todos los pilotos tienen la ocasión de decir no a una oferta de MotoGP

Fue en una ocasión y es una decisión que tomé en el 2022 y de la que una vez tomada no se puede cambiar. No tiene mucho sentido ver ahora si acerté o no ya que el pasado no se puede cambiar. La realidad ahora mismo es que soy Campeón del Mundo de Moto2 y el año que viene seré piloto de MotoGp.

- ¿Nunca le ha dado vueltas a la cabeza? Ser piloto de MotoGP es el sueño de todo piloto.

Sinceramente no he querido pensar en eso. Es una decisión que tomé y ahora mismo ya he cumplido mi objetivo de ser Campeón del Mundo, por lo que estoy muy feliz.

- ¿Una vez pasado el test volverá a su país?

Sin duda volveré a mi país a pasar unos días y estar con la familia, pero antes tengo este fin de semana y luego el test del martes, que será importante pare ver cómo estoy qué necesito para la temporada que viene. Y en invierno habrá que prepararse bien física y mentalmente para comenzar lo mejor posible en el 2025.