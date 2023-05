Marc Márquez: "Tengo que reencontrarme poco a poco"

"En Portimao sí que la situación no estaba para conseguir lo que conseguimos el sábado, pero tenía físico y la sensación de que se podía solucionar de alguna manera, tirando de otras cosas, pero aquí llego de estar un mes y medio sin ir en moto. Sé ir en moto, sí, pero tengo que reencontrarme un poco en un fin de semana que se espera complicado", explicó Márquez.

"He estado lesionado y, aunque he trabajado, no llego con el mismo físico que a Portimao y el objetivo para esta carrera es intentar reencontrarse otra vez con sensaciones, trabajar para el equipo y para Honda, porque hay cosas que probar", añadió.

Marc Márquez dijo que no estaba convencido de que pudiera lograr el "apto" de sus médicos. "Era una de las opciones, porque la recuperación era de seis a ocho semanas y han sido seis en vez de ocho, por eso he trabajado cada día con diferentes máquinas, cámara hiperbárica y demás, para intentar sumar algo y creo que eso lo ha hecho. El martes fue un buen día con dos buenas noticias".

Y enseguida aclaró la segunda noticia, la de la decisión de la Corte de Apelación por su sanción. "Me parece una cosa lógica. Sí que es cierto que ahora parece que han cambiado el reglamento, aunque no lo sé, porque he desconectado bastante de ese asunto, pero yo en Portimao recibí una sanción para el siguiente Gran Premio, que era el de Argentina, y luego a los dos días se cambió. Yo estuve de acuerdo con la sanción, porque cometí un error, pero firmé que se cumplía en Argentina. Luego alguien la cambió, no se sabe bien por qué. Si fue un error de los comisarios, fue un error, pero yo no tengo que aceptar que ese error me afecte en mis carreras", afirmó Marc Márquez.