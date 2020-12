Marc Márquez, operado por tercera vez de su brazo derecho en una intervención de 11 horas

Según adelantó Antena 3 y Onda Cero ha podido confirmar, el piloto español, Marc Márquez ha sido operado este jueves del brazo derecho. En la Clínica Ruber Internacional de Madrid, la intervención ha durado 11 horas y ha sido su tercera operación, tras su caída en el GP de Jerez.

La previsión es que la baja sea como mínimo de seis meses, por lo que el catalán se perdería las primeras carreras del Campeonato del Mundo de 2021. Por lo que la suerte del calendario también será fundamental para un Márquez que puede tener muy complicado también ganar el Mundial de 2021.

Una visita al hospital levantó las sospechas

Era algo que se intuía y que de hecho hemos comentado en Radioestadio del Motor en las últimas semanas. A lo largo de la jornada, se pudo ver a Marc en el hospital madrileño Ruber Internacional, acompañado de su padre Julià. De primeras se comentó que podía estar realizando unas pruebas.

A lo largo de la tarde, y según iban pasando las largas horas de quirófano se ha ido confirmando la noticia. Marc Márquez ha sido operado de su hombro y será muy complicado que llegue a la prueba de Catar, la primera del Mundial.

La mala caída de Jerez

Todo empezó tras una aparatosa caída en Jerez el 19 de julio. Márquez cayó y dio varias volteretas en el aire. Le operaron siguiendo una técnica que le permitiera tener una recuperación mucho más veloz. Lo consiguieron y de hecho cuatro días después, volvió a subirse en una moto.

Pero la operación no tuvo el éxito esperado y el 3 de agosto tuvo que volver a pasar por el quirófano para corregir lo que no se terminó de operar bien en la primera intervención. Desde entonces, la temporada no ha sido igual y siempre ha estado en el aire la opción de esta tercera operación, que ya es una realidad y de la que una pronta recuperación