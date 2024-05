Marc Márquez: "Ahora mismo el mundial es cosa de dos y espero engancharme aunque sea con los dientes"

Otra remontada más, de decimocuarto a tercero ¿Cómo se le queda el cuerpo?

"Sí la verdad es que esta vez la hemos tenido que 'cocinar', lo dije en Le Mans pero aquí más, a fuego muy lento, la veía muy lejos y de hecho, os prometo que no sabía que estaba luchando por un podio en la última vuelta, porque al equipo cuando hay carreras de este tipo les digo que no me marquen mi posición, pues tengo que ir sintiendo lo que pueda y no sabía si estaba luchando por un quinto, por un cuarto o por un podio, pero claro, a los dos primeros como no se les veía, no sabía si se habían escapado dos o tres, pero hoy no hemos hecho una buena salida, hemos sabido reaccionar durante la carrera y hemos sabido gestionar también el neumático blando".

¿Cree que esta remontada ha sido peor que la de Francia?

"Más difícil, osea mejor, no peor?

¿Tiene más mérito?

"Sí. Primero porque es un circuito que se me atraganta desde 2013, sí es verdad que he conseguido buenos resultados, pero siempre me ha costado y dos, que salía decimocuarto, no he hecho una buena salida y he tenido que ir adelantando y confiando en mi potencial durante toda la carrera y esto creo que ha marcado la diferencia al final pero me ha costado mucho defender esa posición con Aleix, con el 'pobre' Aleix, que también se merecía estar en el podio, ya que era su última carrera en Cataluña".

¿Qué ha sentido cuando se ha enterado que estaba en el podio?

"Pues a tope de adrenalina, he pasado meta, he mirado la torre para saber quien había ganado y he visto 1, 89, 93 (sonrisas) y como no sabía que estaba tercero ha sido un doble 'chute' de adrenalina. La torre de Aliex, pero la bandera de meta (sonrisas)".

¿Con los sprint, son cuatro carreras ganando once posiciones, ahora querrá alguna carrera un poco más tranquila?

"Evidentemente una de las cosas que tenemos más marcadas y subrayadas es mejorar la clasificación, pero esto no se hará de una carrera para otra, de un gran premio para el siguiente, pero tenemos que intentar mejorarlos porque si queremos intentar estar con estos dos pilotos que ya tienen un 'pelín' más, sobre todo en el clasificatorio, siempre están delante en las dos primeras líneas".

¿La clave de Ducati, de compartir es magia, permite ir mucho más deprisa a la hora de adaptarse a la moto?

"Bueno, evidentemente hay que cogerlo un poco vigilando, no te puedes obsesionar con cargar datos porque te puedes volver loco y cada piloto tiene su estilo de pilotaje, son motos un poco diferentes y tienes que entender, pero la característica de la moto es la misma y eso ayuda a ver dónde estás perdiendo y el qué mejorar, porque es también un poco el secreto de Ducati de tenerlo tan abierto y tan accesible".

¿Es un mundial de tres?

"Es un mundial de dos con un tercero que espera engancharse aunque sea con los dientes, pero, evidentemente, ya se conoce a todos los pilotos y si no puedes luchar por el mundial no es que no has querido, es que no has podido y eso quiere decir que de momento estamos allí, pero no se van a salvar todos los fines de semana como éste o como el de Le Mans. Tenemos deberes pendientes para mejorar con dos pilotos que lo tienen todo myy por la mano porque llevan cinco años pilotando la misma moto y esto, los viernes, sobre todo en el 'time attack' se nota".

¿Era arriesgada la elección del neumático blando?

"Es uno de los puntos que siempre en Honda lo tenía clarísimo, cuando era mejor uno u otro, aquí hoy tocaba arriesgar, sentía que los dos tenían potencial pero ahora tocará analizarlo bien y tocará también que yo entienda que neumático hubiera sido mejor, con el intermedio no hubiera hecho mejor carrera, pero esa decimocuarta posición me ha forzado un poquito a poner el blando y si pones el intermedio al principio no puedes adelantar y estás perdido".

¿Ahora viene Mugello y sería la victoria 93 de Ducati?

"Sí (sonrisas). Montmeló es de los difíciles, tengo marcados intentar estar en Mugello y Assen y luego a partir de ahí ver si podemos dar un pasito, pero tiene que ir viniendo, todos los fines de semana serán diferentes; en Jerez fuimos muy rápidos, era el que iba el más rápido en pista pero luego faltó ese punto de confianza, pero se va muy al límite, se vio ayer con la caída de Pecco, se ha visto hoy con la caída de Acosta, tienes que cuadrarlo todo pero intentaremos dar siempre el máximo los domingos".

¿Va creciendo el rojo en su mono de cuero?

"Es mi color, el de la grada (sonrisas). El del 93 siempre ha sido rojo el casco (sonrisas)".