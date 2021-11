Hamilton lucirá un casco contra la homofobia en el GP de Qatar

Lewis Hamilton ha estrenado un nuevo diseño de casco con la bandera arcoíris para el Gran Premio de Qatar de este fin de semana. La Fórmula 1 llega a tierras catarís por primera vez desde que fuera elegida para reemplazar a Australia en el calendario de 2021. Qatar estará ausente del calendario el próximo año, pero ha asegurado un acuerdo de 10 años a partir de 2023.

En la previa del Gran Premio el tema de los derechos humanos ha vuelto a primera línea y a ello ha contribuido Hamilton con ese casco con la bandera del orgullo. Hamilton también ha reemplazado su lema "Still I Rise" en la parte posterior del casco por "We Stand Together". Muchos aficionados expresaron su descontento con la inclusión de Qatar en el calendario cuando se anunció el evento, al igual que ocurrió con Arabia Saudí.

Hamilton se ha mostrado tajante asegurando que la F1 tiene el "deber" de hablar sobre ciertos temas, mientras se compite en países con derechos humanos cuestionables. "En última instancia, nosotros, los pilotos, no elegimos a dónde ir y competir", ha afirmado Hamilton.

"Siento que somos conscientes de que hay problemas en estos lugares. Creo que a medida que los deportes van a estos países, tenemos el deber de crear conciencia sobre estos problemas", ha asegurado el piloto.

“Necesitamos que los medios hablen de estas cosas. La igualdad de derechos es un problema grave. Sin embargo, soy consciente de que aquí están tratando de dar pasos y no se pueden hacer cambios de la noche a la mañana ". La homosexualidad es actualmente un delito en Qatar.