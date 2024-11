Francesco Bagnaia: "He hecho lo que tenía que hacer y solo falta ver lo que pasa mañana"

Misión cumplida por hoy, pero…

Pero, nada. Misión cumplida y basta. He ganado el sprint, he hecho la pole, y el objetivo era llevar el Mundial hasta mañana. Objetivo cumplido.

No acabamos de entenderlo bien

Sí, pero al final sabía que, en cualquier caso, estamos a un nivel increíble. Y que, en cualquier caso, si Jorge tiene dificultades o va un poco lento normalmente termina como mínimo tercero. Así que es difícil sea cual sea la situación.

Ha hecho el cálculo de qué tenía que pasar viendo la pizarra. ¿Es una manera de estar más concentrado en una prueba tan corta?

En realidad, como no tenía la necesidad de apretar tanto hoy, podría gestionar mucho mejor. Sabía que Jorge estaba en una situación en la que no iba a tomar riesgos y eso hacía que yo pudiese ir más tranquilo y, aún así, abrir el mismo hueco. Eso me daba permiso de controlar más cosas, probar mapas, distintas cosas que puedo necesitar para mañana. Mañana lo único que espero que se metan ocho pilotos por el medio…

¿La elección del neumático duro delantero que no habías llegado a probar?

No, con el medio tenía problemas esta mañana, incluso durante la Q2. He visto que las dos Honda la habían metido para su intento de vuelta rápida esta mañana, cuando había 13 grados, y he pensado que seguramente luego eso mejoraría. Y he hablado después con Luca y he entendido que era la decisión correcta.

¿No ha pensado la estrategia de compactar el grupo? Había mucha gente ahí

Es lo que dije ayer. Yo hago lo mío, quiero divertirme, quiero ganar, no es algo que me guste hacer, ni que creo que valiese, porque no pienso que ninguno de los de detrás hubiese adelantado a los dos que me seguían.

[[H3:Ha dicho que ojalá se puedan meter ocho pilotos entre Jorge y tú…]]

Era broma, ¿eh?

Pero la realidad es que lo que necesitas es que no acabe

Imposible. Pienso que Jorge, aunque fuese lento mañana terminaría dentro de los tres primeros. Nuestro objetivo es hacer lo que hemos hecho hoy.

Este es un deporte en el que hay caídas. Aquí te caíste liderando en la última vuelta del sprint. ¿Se te ha pasado por la cabeza?

Sí, en la última vuelta ahí en la cinco, sí. Sí, sí, la he hecho muy despacio.

¿De cuál de los ocho ceros se acuerda más?

El de Silverstone, cuando me caí después de tres o cuatro vueltas. He sido el error más grande. Todos los demás han sido… cuatro no han sido por mi culpa, una vez porque he roto una cosa en la moto, y en las otras tres me han hecho caer. Y las otras cuatro han sido por errores, Misano, Barcelona, el más estúpido, Malasia, pero no ha sido tanto, pero el error más grande ha sido el de Silverstone, aunque también Misano… Ese ha sido el segundo.

Cuando dice que le han hecho caer se refiere a Marc Márquez en Portugal, Alex Márquez en Aragón, ¿y el tercero?

Binder en Jerez en el sprint.

[[H4:En el sprint de Barcelona dijo que se había caído por ir demasiado lento…]]

Exacto, pero esta vez he ido despacio, pero con atención.

Hoy le convenía salir e ir a ganar. Mañana le puede convenir tratar de crear caos y buscar ganar al final. ¿Cambiará de estrategia o mantendrá la misma?

Sinceramente, prefiero hacer lo que he hecho hoy, salir e intentar hacer mi ritmo, que eso me puede garantizar en cualquier caso la victoria. Veremos qué sucede mañana, pero no creo que vaya a hacer nada para obstaculizarle.

¿Ha visto ya la carrera de Valencia del año pasado o la volverá a ver hoy?

Ya la volví a ver, pero hay poco que ver.

[[H4:O mirar qué no hacer…]]

Seguro que tenso no estoy, no haré nada extremo. Espero salir un poco mejor que hoy mañana, y una vez delante sabemos que nos podemos escapar.

¿Y la fiesta de ayer que le hicisteis a Bastianini?

Enea ha sido un piloto que, en mi opinión, ha tenido mucha mala suerte en este capítulo de su carrera. El año pasado muchísima, este año ha terminado metido en el círculo de la prensa con el discurso Márquez-Martín-Enea y no ha podido disfrutar de la situación. Pero creo que es un piloto con un potencial increíble. Cuando consigue hacer que todo vaya en la buena línea hemos visto lo que es capaz de hacer, como en Silverstone, momentos en los que parece el piloto más fuerte. Ha sido una pena no haberle tenido a su máximo, pero como le he dicho ayer, además de a un gran piloto he conocido a un amigo que me ha ayudado en distintas situaciones.