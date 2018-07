¡Espectáculo puro!

En los 25 años que llevo vinculado al motor de una u otra manera en pocas ocasiones he visto una carrera en la máxima cilindrada como la de Phillip Island, quizás alguna en la que estaban Doohan, Lawson, Schwantz, Gardner y Rainey hace ya más de dos décadas, por lo que hay que valorar y mucho lo visto en tierras australianas y en la que han estado dos pilotos españoles y dos italianos. Jorge Lorenzo sabe que no le queda otra que quedar por delante de Valentino Rossi ya que el italiano ha sido el piloto más regular y su error en Misano no le deja margen si quiere llegar a Valencia con opciones. Después de una gran salida logró adelantar pronto a Iannone y liderar casi toda la carrera hasta que a falta de dos vueltas Marc Márquez en una de sus mejores vueltas que ha dado jamás le adelanto e impidió la victoria del piloto de Yamaha. Y lo que son las cosas, Jorge estaba el sábado muy enfadado con Iannone, piloto que supo aprovechar la rueda del mallorquín y quitarle la segunda posición en la parrilla de salida y que con el tercer puesto por delante de Rossi le resta 3 puntos más que pueden ser muy importantes al final. En estos momentos 11 puntos separan a los dos pilotos de Yamaha y en mi criterio Malasia es una carrera clave ya que todos sabemos que a Rossi nunca se le ha dado bien el trazado de Cheste y si Jorge llega con una desventaja menor a 9 puntos, el piloto mallorquín tiene muchas opciones de llevarse el título por lo que en pocos días vamos a vivir posiblemente otra gran batalla y en la que los pilotos del Repsol Honda y Andrea Iannone puede que vuelvan a ser decisivos.

En Moto2 Álex Rins ha dominado de principio a fin durante todo el fin de semana y en su primera temporada ya ha conseguido 2 victorias, 9 podios y ha salido en primera posición en tres ocasiones. Tiene el subcampeonato en sus manos ya que Tito Rabat no ha podido correr debido a su lesión en el brazo y después del tremendo susto el viernes decidió no correr y su prioridad es recuperarse para Valencia ya que tiene unos importantes test en MotoGP. El piloto del Team Pons está completando un año excepcional y junto a Zarco serán los máximos favoritos en el 2016.

Y en Moto3 hemos vuelto a ver una carrera no apta para cardiacos, con un grupo de 20 pilotos luchando por las primeras posiciones y las caídas poco a poco fue seleccionando los candidatos al podio, con victoria final de Miguel Oliveira, seguido de Efren Vázquez que vuelve al podio en su etapa final en la categoría. Danny Kent tendrá que esperar a Malasia ya que una peligrosa caída le ha impedido proclamarse campeón. El británico tendrá que asegurar en título ya que tenía una considerable ventaja y en dos grandes premios ha perdido una parte importante de la ventaja que disponía, aunque 40 puntos serán suficientes si hace una carrera sin complicarse.

Quedan dos grandes premios para finalizar uno de los mundiales más emocionantes de los últimos años. Para Malasia va a tocar madrugar de nuevo y creo que harán falta más tilas que cafés para calmar los nervios y todo apunta a que en Valencia se va a decidir el título de MotoGP. Ya os avisé hace tiempo que quien no tuviera entrada no perdiera el tiempo y fuera a adquirir una. Quien me hiciera caso va a vivir uno de los mayores espectáculos de los últimos años en un circuito que ha colgado el cartel de no hay entradas.