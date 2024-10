Carlos Cano, ganador de la European Talent Cup: "Cuando te llama Emilio Alzamora piensas que es la oportunidad de tu vida"

Murcia no para de dar campeones del motociclismo. Primero fue Pedro Acosta en Moto3 y posteriormente en Moto2. Sin pasar mucho tiempo, recientemente han vuelto a tener campeones con Álvaro Carpe en la Red Bull Rookies Cup y Carlos Cano en la European. Esta joven promesa murciana no dudó en fichar por Emilio Alzamora, manager de Marc Márquez durante varios años, que ahora emprende un nuevo proyecto de captación de jóvenes promesas y en su primer año, ya ha conseguido ganar un título.

¿Qué se siente al ser campeón de la European Talent Cup a los 14 años?

Es algo increíble, ya que no se puede expresar con palabras. Hemos estado trabajando mucho a lo largo de todo este año con mi equipo y otras personas que han sido muy importantes, como el entrenador físico. Entre todos hemos logrado el campeonato en mi primer año en esta categoría.

¿Qué pasa con los murcianos que una vez más sale una nueva perla del motociclismo?

La verdad es que llevamos unos años muy buenos en este deporte. Ha salido Pedro Acosta, y de repente otros como Fermín Aldeguer, que también subirá a MotoGP la próxima temporada. Pero detrás vienen Álvaro Carpe, que ha ganado la Red Bull Rookies Cup y va muy bien en el Junior GP, Máximo Quiles y ahora yo. Creo que nos dan algo de comer que no se da en otra parte (risas)

¿Cuándo se subió por primera vez en una moto?

Cuando tenía tres años mi padre me llevó a una escuela en Cartagena y me gustó mucho. Luego ya estuve con Pacote Racing y hasta ahora he aprendido cosas que no me imaginaba cuando era un niño pequeño. Me ha enseñado mucho en cuanto a la conducción de la moto, pero también como persona y gracias a la suma de todo estoy ahora aquí

¿En qué disciplinas ha corrido hasta llegar aquí?

Estuve en H43, que también me ayudaron mucho y con ellos terminamos cuarto en Moto4. Luego subimos a Pre Moto3 con el mismo equipo, para fichar posteriormente por el equipo de Manolo Burillo. Allí logramos buenos resultados y gracias a ello ahora estoy aquí.

¿Qué sintió cuando una persona como Emilio Alzamora le llamó para fichar por su nuevo equipo?

Fue un momento inolvidable, ya que piensas que Emilio Alzamora ha estado muchos años vinculado con un piloto de la talla de Marc Márquez, por lo que cuando recibes una llamada de una persona como Emilio, lo primero que piensas es que puedes estar ante la gran oportunidad de tu vida. Y si te soy sincero, cuando me lo dijeron mis padres, al principio no me lo creía y cuando me informaron en serio que quería ir a verme a una carrera de Pre Moto3 y que luego le gustó mi ritmo, ya vi que era realidad. Luego ya en Barcelona firmamos el acuerdo y ahora mismo somos campeones. Las cosas no han podido ir mejor.

Carlos Cano junto a su equipo | Óscar Langa

Su adaptación a esta categoría ha sido muy rápida.

La verdad es que me he adaptado muy bien. Es cierto que mi padre me compró una moto parecida y hemos estado entrenando mucho en Cartagena, por lo que la adaptación ha sido más rápida. De todas formas, estar en un equipo como este ayuda mucho.

El año que viene tendrá que repetir en esta categoría debido a su corta edad

Al no llegar a los 16, tengo que repetir en la European. De todas formas, creo que aún tengo cosas que aprender y es mejor asimilarlo bien, ya que el reglamento es así y hay que adaptarse.

Es importante madurar como piloto, pero también como persona

Emilio en eso me ayuda mucho y es muy importante crecer en todos los sentidos. Un piloto rápido, sin un buen entorno, hace que todo se complique y el año que viene vamos a trabajar mucho en eso también.

¿En qué piloto se fija más?

En Marc Márquez. Es sin duda mi referente, ya que afronta las carreras de una manera muy pasional. Es un piloto que se cae, se levanta y sigue luchando por ganar ese fin de semana. Tiene una trayectoria espectacular y además aprovechando que estamos en Motorland, lugar donde tiene una curva a su nombre, he ganado el campeonato aquí.

¿Y algún piloto murciano?

Por supuesto que también me fijo ahora en Pedro Acosta, pero de momento mi referencia es Marc Márquez al día de hoy.