Belén García: "Mi sueño es competir en las 24 horas de Le Mans"

Belén García pondrá esta semana dos días de pausa a su ajetreado verano académico, marcado por varios exámenes, para disputar la cuarta cita de la Michelin Le Mans Cup en MotorLand Aragón. En la segunda cita en casa para la piloto barcelonesa de 24 años, su objetivo volverá a ser acreditar un buen ritmo en una de las pistas de referencia para el mundo de la resistencia, ya que es aquí donde los principales equipos preparan las 24 Horas de Le Mans. La piloto volverá a compartir el jueves y viernes al volante del LIgier #25 del equipo 360 Racing junto al británico Mark Richards, con temperaturas que rondarán los 40 grados

- Su afición por el automovilismo viene de familia

De toda la vida ha estado el motor en casa y no podía ser distinto conmigo. Mi padre comenzó con motos de enduro, luego ya se pasó a los rallyes y ahora hace cross country. Yo lo primero que tuve fue una moto de motocross con seis años, pero siempre he sido de baja altura y al montar en motos más grandes me costaba mucho. Pasé a montar en un car y terminamos haciendo el Campeonato de España, logrando en el 2019 estar en las F4 y a partir de ahí cambió todo.

- Su progresión fue meteórica, siendo la primera mujer en ganar una carrera europea en la F4

Fue una temporada en la que tuvimos de todo. Empezamos bastante atrás ya que no tuve la ocasión de hacer test, pero fuimos progresando rápido y logramos vencer una carrera y ganar el campeonato femenino, llegando a ser muy competitiva al final y gracias a esa temporada hicimos una selección en Almería y logramos entrar en las W Series.

- En el 2020 el Covid paralizó todo, aunque luego siguió compitiendo en las W Series hasta el 2022

La pandemia fue terrible para todos y fue como un año perdido. En el 2021 la temporada fue muy complicada ya que no me sentía nada bien con el coche, pero el segundo año fue muy diferente, logrando terminar quinta en el campeonato y un podio en Paul Ricard. Fue una experiencia increíble ya que maduramos mucho como piloto y como persona, que me permitió abrir las puertas a otras opciones.

- Este año su carrera ha dado un giro

El mundo de los monoplazas es muy complicado ya que necesitas presupuestos muy elevados y tomamos la decisión de ir por otro camino. Vimos que el mundo de la resistencia se adapta muy bien a mis características y creo que ha sido todo un acierto estar aquí.

- Estando en resistencia, este año uno de tus referencias será Albert Costa

Ha ganado las 24 Horas de Le Mans y tengo que decir que es un piloto excepcional.

Ahora sin duda tendrá opciones de dar un paso más en su carrera y me alegro mucho por Albert ya que se lo merece y se ha esforzado mucho para llegar a donde está ahora mismo.

- Llega a Motorland Aragón con el objetivo de seguir progresando

Llego con el objetivo de conseguir un buen resultado ya que el ritmo que tenemos es bueno a lo largo del año, pero no acabamos estar en las posiciones que esperamos y creo que este fin de semana si logramos ser un poco más constantes podemos terminar arriba.

- Las condiciones van a ser muy duras, con temperaturas que rondarán los 40 grados

Nada más llegar a Alcañiz he comprobado que la temperatura es muy alta por lo que va a ser un fin de semana duro, pero las condiciones serán igual para todos y será clave estar preparada.

- Bajo esas condiciones, el estar bien hidratada y una buena forma física será fundamental.

En este aspecto, tengo la suerte de llegar bien preparada gracias a la ayuda del equipo del CAR de Sant Cugat, que controla mi hidratación y me provee de los suplementos necesarios para este tipo de situaciones. Por lo demás, el buen estado de forma será fundamental para mantener la concentración al máximo y rodar deprisa mientras gestionamos el mucho tráfico que se espera en carrera.

- ¿Qué le parecen las instalaciones de Motorland?

El circuito es extraordinario y para mí es como estar en casa ya que he estado rodando muchas veces en el karting, aunque en el circuito de velocidad he rodado menos. Se trata de un circuito muy técnico, por lo que toda vuelta en los libres servirá para acelerar mi adaptación a la pista. Entre estudios y exámenes he dedicado todo el tiempo que he podido al entrenamiento en el simulador. Mis últimas referencias aquí son de mi época en la F4 española y un meeting de GT, aunque hace ya un tiempo.

- ¿Qué le dice a las personas que ponen en duda estas instalaciones?

Yo vivo muy cerca de Montmeló y me consta que hay gente que no le gusta este tipo de instalaciones. Estos circuitos cuentan con una gran ocupación que garantiza una ocupación en hoteles y genera actividad económica por lo que se debería informar más sobre esto. Y luego con los Grandes Premios viene gente de muchos lugares del mundo y deja un gran impacto económico y mediático, por lo que pienso que no hay que dudar mucho de estas instalaciones.

Belén García | Langa

- ¿Hasta dónde le gustaría llegar?

Para mí lo más importante es seguir corriendo ya que nunca he tenido garantizado de un año para otro debido a los presupuestos que se necesitan, por lo que es un sueño estar compitiendo y espero seguir haciéndolo. Mi sueño sería poder competir en las 24 horas de Le Mans, una de las carreras más importantes del mundo.

- Usted compagina la competición con los estudios de Ingeniería telemática

El motor es mi gran pasión y quiero seguir vinculado a este mundo, sea con el plan actual en las pistas o bien de otra forma. Ahora voy compaginando la competición con los estudios de ingeniería y tengo que sacrificar muchas cosas para compaginarlo bien. Por ejemplo, no pude hacer exámenes ordinarios en junio ya que estaba compitiendo y a lo largo del verano tengo que hacerlos de manera extraordinaria y supone un gran esfuerzo.

- Pero por otro lado todos estos esfuerzos le producirán otras gratificaciones.

Estos estudios me servirán para ayudar a la empresa de mi padre, dedicado al cronometraje deportivo en importantes categorías. Este fin de semana, se usa el cronometraje de la empresa de mi padre, además de en las 24 horas de Le Mans y la Fórmula E. Quiero tener los pies en el suelo, pero de una forma u otra quiero estar vinculado a la competición, sea como piloto o como ingeniera.