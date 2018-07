Ángel Nieto pide a Rossi y Márquez que se "den la mano" antes del GP de Valencia

El trece veces campeón del mundo de motociclismo ha pedido al italiano y al español que impere la deportividad y que "continúen con esa concordia y respeto" que les ha caracterizado durante su "exitosa" carrera. "Me gustaría pediros que sigáis con esa concordia y respeto que os ha caracterizado y que en un ejercicio de deportividad os dierais la mano ¡Que gane el mejor!", asegura Nieto en una carta.

Ángel Nieto, trece veces campeón del mundo de motociclismo, pidió al italiano Valentino Rossi y a Marc Márquez que se "den la mano" en un "ejercicio de deportividad" antes del Gran Premio de Valencia y abogó porque "continúen con esa concordia y respeto" que les ha caracterizado durante su "exitosa" carrera.

"Queridos Marc y Valentino, los 'moteros' siempre hemos sido unos deportistas distintos, entre nosotros la rivalidad ha quedado limitada a lo que sucedía en la pista y es por ello que me gustaría que en el GP de Valencia diéramos todos, una vez más, muestras de ese señorío que nos ha caracterizado a lo largo de los años", dice.

"De este modo, Marc y Valentino, creo que nunca se debe mirar atrás, ni siquiera para coger impulso, pues no conduce a nada. Me gustaría pediros que continuéis con esa concordia y respeto que os ha caracterizado durante vuestra exitosa trayectoria, en la que además habéis sido ídolo uno del otro", continúa la carta.

Ángel Nieto añade que "el respeto es algo que nunca se debe perder": "Debemos ser ejemplo para los millones de aficionados que aman este deporte. Probablemente no sea quién para pediros esto, pero me gustaría que en un ejercicio de deportividad máxima os dierais la mano antes de la carrera y luego ¡que gane el mejor!".

El trece veces campeón del mundo espera que el próximo jueves "ya se haya arreglado este ambiente enrarecido que no hace bien al motociclismo".

"Valencia os aguarda con los brazos abiertos y va a registrar un lleno histórico donde decenas de miles de aficionados estarán esperando a ver un hecho extraordinario equiparable a la final de un Mundial de fútbol", prosigue.

"Son conscientes que es uno de los mejores circuitos para disfrutar de una carrera de motos y sus gradas estarán repletas de aficionados disfrutando del rugir de los motores. No me cabe ninguna duda de que vosotros, los aficionados que acudiréis a Cheste, volveréis a demostrar que no hay fans como vosotros y que daréis un ejemplo máximo de deportividad", explica.

También tiene palabras para Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa: "No me quiero olvidar de Jorge ni de Dani, quienes habéis ayudado a engrandecer de nuevo un campeonato del mundo de MotoGP con actuaciones memorables. Ojalá que gane el mejor y que al cruzar la línea de meta solo se hable de una carrera histórica que ponga un brillante final a una temporada más emocionante que nunca".