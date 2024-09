Álvaro Bautista: "En Motorland he notado las mismas sensaciones que cuando gané el mundial"

La temporada de Álvaro Bautista no está siendo nada fácil, después de que se decidiera añadir unos kilos a su moto debido al bajo peso y estatura del tres veces Campeón del Mundo. Esta medida, nunca vista en la máxima categoría de Superbike y MotoGP ha afectado al actual Campeón del Mundo, ya que le ha perjudicado en gran medida y ha tenido que trabajar muy duro en búsqueda de buenas sensaciones en su moto. Después de mucho trabajo, el piloto de Talavera está en condiciones de volver a luchar por las victorias, esta vez con el pelo tintado de violeta.

La primera pregunta no puedo evitarla ¿A qué se debe ese color en el pelo?

La razón es bien sencilla y es que a una hija le gusta el color rosa y a otra el color azul y mezclando ambos ha salido el violeta. El resultado es que así las dos están contentas y yo también (risas).

La carrera del sábado ha sido muy complicada teniendo en cuenta la bandera roja ¿Se ha notado mucho en el comportamiento de la moto la segunda salida?

Ha sido una carrera en la que ha pasado casi de todo. Hemos tenido que entrar al box en la primera vuelta, luego en la segunda salida las sensaciones con el neumático delantero eran muy malas y no acabo de entender los motivos. A lo largo de todo el fin de semana no hemos tenido esos problemas, pero no podía girar bien la moto con el neumático delantero y tenía que hacerlo con la rueda de atrás. No he podido disfrutar todo lo que hubiera querido, pero son cosas que pueden pasar y lo importante ha sido mantener la calma y no ir más rápido de lo que podíamos, ya que podía haber terminado en el suelo.

¿Tenía la misma sensación con el neumático en la primera vuelta antes de entrar en boxes?

Hay que dejar bien claro que el parón es para todos y no es fácil controlar todos los factores. Lo que está claro es que a nosotros el parar, volver a salir, dar una vuelta y volver a parar para hacer la vuelta de reconocimiento, parar y luego ya la salida no ha sido bueno para el neumático, ya que cambian las presiones y en nuestro caso lo hemos pagado. El caso es que hemos terminado cuarto y espero el domingo hacerlo bien en las dos carreras.

¿El nuevo asfalto ha podido influenciar?

Con el nuevo asfalto no hemos tenido problemas durante todo el fin de semana, por lo que habrá que ver los motivos por los que en la segunda salida no hemos podido ir bien. He escuchado que si llueve, como el asfalto es muy nuevo, sí que generó problemas, pero en estas condiciones el grip es bueno y ha ido muy bien.

¿Le ha sorprendido la victoria de Iannone?

No, ya que este año el nivel de varios pilotos es muy alto. Hace unas semanas hicimos un test aquí y ya vi que el nivel de Andrea era muy alto y que aquí en Alcañiz sería un rival muy fuerte. Ha ido líder prácticamente toda la carrera y la verdad es que no ha sido una sorpresa para mí.

Lleva trabajando con el equipo toda la temporada buscando el mejor equilibro posible con la moto, después de la norma en el que le obligaron a poner un peso añadido ¿Qué sensaciones tiene ahora con la moto?

En estos momentos las sensaciones son muy buenas en general, casi comparable a lo que teníamos el año pasado, aunque con algo más de peso y las inercias se notan más. Este año el peso se nota también en las salidas, ya que están siendo peores y eso nos está afectando en bastantes carreras, obligándonos a realizar grandes remontadas.

Su compañero de equipo ha tenido muy mala suerte en la carrera del sábado

Ha sido muy desafortunado, ya que se está jugando el campeonato y no ha podido salir en la segunda salida por problemas técnicos. Así son las cosas y esto lo que quiere decir es que en las carreras todo es posible, ya que una vez le puede tocar la mala suerte a un piloto y en fin de semana le puede tocar a otro. Esto es un campeonato de pilotos y de marcas y problemas técnicos pueden ocurrir.

¿Espera que el año que viene vuelvan a ponerle más peso a su moto?

Es una decisión que no me corresponde a mí. Yo lo único que puedo hacer es seguir trabajando al máximo, hacer todo lo que pueda para tener el mejor comportamiento posible de la moto. Lo que está claro es que después de subir el peso, no es fácil para mí mover la moto de la misma manera a como lo hacía antes, ya que tengo que hacer un esfuerzo mayor al que hacen otros pilotos. Y luego en la velocidad punta también se nota algo, ya que, si otras motos son tres o cuatro kilómetros por hora más rápidas, no puedo adelantarles. Veremos a ver lo que pasa, pero la decisión no es mía.

En esta ocasión el domingo ha sido como si no le hubieran puesto los kilos

Fue un domingo perfecto y fue gracias a las buenas salidas que hice. Estuve en cabeza prácticamente en todo momento y eso hizo que en la carrera al sprint al final pudiera adelantar a Bulega y Razgatioglu. Y en la carrera larga del domingo logramos escaparnos el actuar líder y yo, dejando un poco más atrás a mi compañero de equipo y en las dos últimas vueltas marqué un ritmo muy fuerte y logré esa pequeña ventaja y ganar de nuevo.

¿Espera en las dos citas que quedan estar en la lucha?

Cada fin de semana es diferente, por lo que habrá que ver las sensaciones que tenemos en Estoril y Jerez. La intención es estar ahí y si logramos ganar alguna carrera más sería perfecto.