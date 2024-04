Alonso se exhibe en China y coloca a su Aston Martin en segunda línea

Max Verstappen fue el más rápido en la clasificación al GP de China, logrando así su primera ‘pole’ en el país asiático. Por detrás del triple ganador del campeonato acabaron su compañero de equipo, ‘Checo’ Pérez, y Fernando Alonso, por lo que saldrán segundo y tercero este domingo, respectivamente.

Verstappen se afianza como quinto mejor clasificador de la historia y segundo mejor en activo, solo por detrás del rey de las ‘poles’, el británico Lewis Hamilton, a la postre gran sorpresa de la jornada. Y es que el siete veces campeón mundial cayó eliminado en la Q1 tras advertir de que no veía rápido su vehículo y que no estaría en la lucha por los primeros puestos de cara a la carrera pese a que logró acabar segundo tanto en la clasificación al ‘sprint’ como en la carrera reducida, su “mejor resultado en mucho tiempo”.

“En el primer sector he perdido dos décimas, pero no me he rendido; he seguido apretando y he mejorado”, indicó Alonso en declaraciones posteriores a la clasificación, tras la que se confesó “extremadamente contento y orgulloso del equipo”.

“No estamos todavía en el lugar que queremos pero lo seguimos intentando”, dijo el asturiano antes de asegurar que su coche “ha mejorado” gracias a los cambios de configuración orientados a solventar problemas de equilibrio: “A ver si eso se traduce en puntos”, deseó.

Alonso, que espera una carrera “difícil” este domingo -“ojalá que sea en seco”, apuntó en referencia a los problemas de agarre vividos en el ‘sprint shootout’ de ayer-, restó importancia a la diferencia entre salir segundo o tercero: “No marca una gran diferencia, (...) ojalá que haga una salida limpia”.

Sainz se estrella y 'resucita'

Otro de los grandes protagonistas fue Carlos Sainz, que en la Q2 se accidentó al resbalar con la gravilla en la última curva del trazado e irse contra la barrera. El madrileño logró arrancar su monoplaza y reponer su alerón delantero para regresar a pista.

Y vaya si lo hizo: en su primer y único intento, con el tiempo en su contra, logró acabar esa segunda fase como tercer mejor clasificado, aunque en la ronda final no pudo repetir la épica y saldrá séptimo, un puesto por detrás de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc.

Por su parte, ‘Checo’ Pérez fue claramente de menos a más: a punto de caer eliminado en la Q1 -“ha faltado poco”, reconoció por radio-, acabó haciendo el segundo mejor tiempo en la fase final: “No fue una sesión tranquila, pero conseguimos un buen resultado”.

Junto a Alonso, en segunda fila, estará Lando Norris; detrás, Oscar Piastri y Leclerc; en la cuarta, Sainz y Russell, con Hulkenberg y Bottas, el último ‘poleman’ en Shanghái (2019), en la quinta.

Un 'sprint' lleno de emoción

Este fin de semana fue el primero con formato ‘sprint’ de la temporada, y vio cómo Verstappen remontaba desde su cuarta posición inicial tras superar unos problemas de batería para hacerse con una clara victoria en la carrera reducida, adelantando a Hamilton y a ‘Checo’ Pérez.

En ella, Alonso acabó retirándose por un pinchazo en la rueda delantera derecha, con las imágenes mostrando además cómo su equipo trabajaba posteriormente en el suelo de su vehículo tras un ‘toque’ en su encarnizada lucha con Sainz, cuyo coche quedó dañado también.

Hubo cruce de declaraciones entre los dos únicos pilotos españoles del campeonato: Alonso dijo que el madrileño le dejó “sin sitio” en una trazada y que le pagó con la misma moneda, una maniobra que, en opinión de Sainz, fue demasiado “optimista” y le “costó la carrera” a ambos.

Finalmente, la FIA consideró que Alonso fue el culpable del lance y anunció una sanción de 10 segundos y de 3 puntos de la ‘superlicencia’ para el asturiano.

Sainz, envuelto en rumores sobre su futuro tras perder su asiento en Ferrari por el fichaje de Hamilton el año que viene y animado tras su victoria en Australia y los podios en Baréin y Japón, también tuvo pique con su compañero de equipo, Leclerc. El monegasco acabó acusándole de ir “demasiado agresivo” y de luchar más contra él que contra el resto de pilotos.