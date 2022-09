Alejandro Geppert: "Competir y cuidar el medio ambiente es posible"

Cualquier iniciativa que promueva el cuidado del medio ambiente es bienvenida y el mundo de la competición no es ajeno a ello. Alejandro Geppert es un joven piloto de Alcobendas de tan solo 19 años que compite en el Campeonato de España y pretende compensar las emisiones de CO2 que emite en las carreras con una bonita iniciativa llamada kilómetros sin huella.

¿Cuándo tiempo lleva en las carreras?

Empecé en el karting cuando tenía diez años. Vengo de una familia sin experiencia en el automovilismo y es por eso empecé un poco más tarde si lo comparo con otros pilotos de la parrilla. Los inicios fueron un poco más lentos ya que no conocíamos a nadie y estuvimos en karting hasta el 2018, con buenos resultados en el campeonato madrileño, donde quedé subcampeón finalmente.

A partir de ahí, dado que continuar en el karting a nivel internacional era muy complicado debido a que los recursos económicos son limitados nos planteamos avanzar por otra vía con buena proyección y nos decidimos por los turismos ya que tiene los pasos muy bien definidos. En el 2018 hice la selección de pilotos junior en Inglaterra, donde quedé finalista y fue una magnífica experiencia ya que es un país increíble para el automovilismo.

En el 2020 fue mi primera temporada completa en turismos compitiendo en la Copa Clío regional en Madrid, donde quedé campeón y eso hizo que diera el salto a las competiciones nacionales en el Campeonato de España de Turismos la pasada temporada con Hyundai, quedando Subcampeón Junior y gracias a esos buenos resultados, junto a alguna ayuda que me han dado y la buena relación con la marca he podido este año dar el salto al TCR Spain de la mano de Teo Martín Sport y de Hyundai. De momento estoy muy contento ya que llevo dos carreras y a pesar de competir con un coche que no conocíamos hemos logrado ganar en la segunda carrera en Jerez y a falta de tres citas tenemos opciones.

¿Tuvo más facilidades en Inglaterra que en España para competir?

Allí está todo muy bien organizado, hay una gran variedad de campeonatos, los pilotos que consiguen buenos resultados tienen buenas ayudas y hay campeonatos monomarca con pilotos de la misma edad, lo que es muy importante. Luego tienen una cobertura mediática mucho mayor, lo que hace que haya muchos aficionados en los circuitos. Sin duda creo que Inglaterra es la cuna del automovilismo mundial.