Morata: "Ponerse la camiseta de la Selección es una responsabilidad enorme"

Álvaro Morata, delantero internacional español del Juventus, ensalzó el momento que vive en su club, que le permite repetir convocatoria de la selección y mostró su seguridad al afirmar que está "preparado para jugar" y asumir el peso de llevar el nueve de la Roja.

"Vengo de un buen momento con mi equipo, haciendo las cosas bien y trabajando bien, estoy muy contento de cómo me está saliendo la temporada. Vengo a la selección a disfrutar, a intentar sumar y aprender, pienso que estoy preparado para jugar", dijo en rueda de prensa.

"Está siendo un buen año para todo mi equipo. Ahora, en la selección, hay que mirar el partido de clasificación ante Ucrania y luego el amistoso frente a Holanda. Lo más importante es seguir trabajando para clasificarse", añadió.

Morata mantiene intacta su humildad y la personalidad que mostró en la cantera del Real Madrid para llegar al primer equipo. "Sigo como siempre, intentando trabajar para mí. Estar aquí es un honor y un orgullo. Cada vez que me paro a pensar los jugadores con los que me estoy cambiando al lado en la selección me cuesta creérmelo. Sigo siendo el mismo, igual de despistado", bromeó.

Y mostró tener los pies en el suelo al asegurar que tiene que "trabajar mucho para jugar con la selección", consciente de la dura competencia que hay entre los delanteros españoles. "Estoy con grandes jugadores y muchos que pueden venir. Hay muchos jugadores en mi puesto que están jugando fenomenal y haciendo goles. Aquí están los mejores y es muy difícil jugar, pero voy a dar todo por intentar jugar todo lo posible".

Morata se jugaba la titularidad con Diego Costa, que ha tenido que abandonar la concentración por una lesión muscular. "Le vi ayer y esta mañana ha estado muy simpático conmigo. Es una pena porque es un grandísimo jugador y seguro hubiera aportado muchísimo al equipo. Es un jugador muy importante para España".

Sin Diego Costa se acerca a la titularidad Morata ante Ucrania, en un partido importante en el camino a la Eurocopa 2016. "Cada vez que uno se pone la camiseta de la selección española es una responsabilidad enorme porque uno lleva detrás un país y hay mucha gente que está esperando que la selección española juegue. Esperamos jugar lo mejor posible para sacar un buen rendimiento".

Por último, valoró el amistoso que España jugará en una semana en Amsterdam ante Holanda. "Es una gran selección que siempre está en Mundiales y Eurocopas entre las más importantes. Va a ser un partido muy bonito entre dos grandes selecciones aunque sea amistoso. Es un partido que podría ser la final de campeonato, será muy bonito"