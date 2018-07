Luis Suárez: "No sé si es mi mejor momento, pero sí que estoy ayudando al equipo"

El uruguayo Luis Suárez ha asegurado que "lo más complicado" con vistas a la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el París Saint Germain es "pensar en que todo está hecho" después del 1-3 conseguido en la ida. En la víspera del partido, Suárez ha comentado no se cree el mejor del mundo cuando marca, ni el peor cuando falla. "Esto no está nada resuelto, porque ellos tienen muchos jugadores de calidad. Es un rival muy fuerte y complicado", ha recordado.

No sabe si está en el mejor momento desde que llegó al Barcelona el verano pasado, aunque las estadísticas demuestran que es el autor de goles en los partidos más importantes: City, Real Madrid, Valencia o en la ida ante el París Saint Germain. "No sé si es mi mejor momento, pero sí que estoy ayudando al equipo. Mientras al equipo le vaya bien, yo estoy satisfecho, porque no importa quien marque los goles, sino que el equipo siga adelante", ha dicho.

Suárez ha dicho que fue sustituido ante el Valencia para tener descanso, no porque tuviera molestias físicas. "(El sábado ante el Valencia) Se notó el desgaste del miércoles en París y la hora del partido. Tenemos que sobrellevar el descanso de la mejor manera posible", ha comentado. Ha insistido en que fichó por el Barça para "hacer cosas importantes" y admite que tiene una motivación especial en los partidos de Champions. "Siempre soñé jugar la Champions y con el Barça, me motiva mucho", ha comentado el uruguayo, quien considera que ante los equipos grandes siempre se exige más. "Intentas demostrar más, a veces salen las cosas bien, otras no", ha agregado.

Preguntado sobre si ha superado las expectativas que tenía antes de llegar al Barça, Suárez ha admitido que al principio le costó "un poco" adaptarse porque estuvo "un tiempo sin jugar", pero ha admitido que siempre se sintió muy bien en el club y en la ciudad. "Ni me creo el mejor del mundo cuando marco, ni creo que soy el peor del mundo cuando cometo errores. Los halagos bienvenidos sean, pero también perjudican mucho", ha comentado.

Ha asegurado sentirse muy a gusto jugando al lado de Messi y de Neymar, pero ha considerado que es importante "conseguir cosas a nivel grupal", no individualmente. "Es un privilegio compartir vestuario y el día a día con jugadores de esta calidad", ha añadido Suárez.