Luis Figo presenta su candidatura a la presidencia de la FIFA

El exjugador de Barcelona y Real Madrid tratará de desbancar a Joseph Blatter, presidente de la FIFA desde 1998. "Me importa el fútbol, pero lo que estoy viendo sobre la imagen de la FIFA no me gusta", explicó Figo.

El exfutbolista portugués Luís Figo anunció este miércoles su intención de presentarse a la presidencia de la FIFA, presidido desde 1998 por el suizo Joseph Blatter.



Además de Figo, que confirmó su intención en una entrevista en el canal CNN, anunciaron su candidatura el propio Blatter, Michael van Praag, presidente de la Federación Holandesa de Fútbol (KNVB), el príncipe Ali bin Al Hussein, de Jordania, el antiguo dirigente de la FIFA Jerôme Champagne y el jugador David Ginola, ambos franceses.



"Me importa el fútbol, pero lo que estoy viendo sobre la imagen de la FIFA -no solo en los últimos años- no me gusta", declaró.



Luís Filipe Madeira Caeiro, Figo, exjugador del Barcelona y el Real Madrid en la década de los 90 y comienzos de este siglo, fue ganador del Balón de Oro en el año 2000 y llevó a Portugal al subcampeonato de Europa en 2004 y al cuarto lugar en el Mundial del 2006.



Nacido en Almada (afueras de Lisboa) hace 42 años, también jugó en el Sporting de Lisboa y el Inter de Milán, donde se retiró en el 2009. Aún ostenta el récord de partidos internacionales con la camiseta de Portugal, con 127, por delante de Cristiano Ronaldo (118).