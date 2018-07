Luis Enrique: "Siempre he escuchado a Leo que estaba encantado con el Barça"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este viernes que el club "no hay 'caso Messi'" y ha asegurado que el argentino está feliz y "encantado" a tenor de lo que él siempre ha escuchado decir al '10', quitando hierro al debate creado en los medios tras la súltimas palabras del jugador. Tampoco ha querdio polemizar con el presidente, Josep María Bartomeu, sobre sus comentarios sobre Gerard Pique.



"Siempre he escuchado a Leo decir que estaba encantado en el Barça y que no había ningún problema, con eso me quedo. Las especulaciones no las entro a valorar. Si alguien lo hace tendría que ser él, me quedo con que está muy a gusto aquí y que se siente muy orgulloso de defender al Barça, eso me interesa", manifestó en rueda de prensa.



En este snetido, negó haber "hablado" de ello con Messi. "No suelo hacerlo con los jugadores. Sobre eso no he hablado. Repito, me centro en lo que ha dicho Leo, siempre ha comentado que es un orgullo estar aquí desde sus inicios. Los demás, lo dejo para vosostros", reiteró el técnico astuariano.



Pese a que Messi dijera en 'Ole' que nunca se sabía que podía pasar en un futuro y menos con la "situación actual" que vive el Barça, para Luis Enrique "no hay 'caso Messi'".



"La afición le recibirá, y al equipo, como ha hecho toda la temporada. Este es uno de los momentos en que hay que estar al lado de tu equipo, no tengo ninguna duda de que así será, si no cumplimos será lógico que haya disconformidad. Intentaremosque sean los mínimos momentos menos buenos", recalcó.